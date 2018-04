Po zatajovaní priznal pravdu! Šéf v NAKA spájaný s megakauzami v tichosti pokračuje

Róbert Krajmer je ešte stále vo funkcii riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky NAKA, ale úrad neriadi. Podľa policajného prezidenta by mal byť Krajmer riaditelom oddelenie prevencie. "Teraz je ešte stále vo funkcii riaditela, aj ked neriadi úrad," priznal Gašpar. Vysvetlil, že v prípade zmeny jeho pracovnej pozície ide momentálne o formálne otázky, teda proces, ktorý musí polícia personálne zvládnuť.

"Neriadi (Krajmer, pozn. red.) úrad od kedy to oznámil. Neriadi protikorupčnú jednotku, neprideľuje spisy, nerobí iné rozhodnutia, ktoré by mal robiť a z hľadiska nášho personálneho postupu, ktorý musíme dodržať, bude zastávať funkciu riaditeľa preventívneho oddelenie, možno to bude už v priebehu týždňa," vysvetlil policajný prezident a zdôraznil prísľúb z minulosti, že Krajmer nebude na žiadnom oddelení, ktoré súvisí s odhaľovaním a dokumentovaním trestnej činnosti.

Krajmer mal skončiť k 1. aprílu

Riaditeľ národnej protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert Krajmer oznámil na konci marca, že končí vo funkcii a odchádza na vlastnú žiadosť. „Moje rozhodnutie som urobil po dôkladnom zvážení a vzhľadom na neprimeraný nátlak na moju rodinu a prácu protikorupčnej jednotky, ktorý vnímam ako nedôvodný a politizujúci. Mojou povinnosťou je zabezpečiť nestranné a nezaťažené fungovanie profesionálnej práce vyšetrovateľov a kriminalistov národnej protikorupčnej jednotky bez toho, aby bola ich práca a výsledky spochybňované," povedal Krajmer. Skončiť vo funkcii mal k 1. aprílu.

Krajmerovi sa mimo iného vyčítalo, že jeho manželka Mária podľa informácií denníka SME previedla 45-percentný podiel vo firme Všetko pre bývanie na spoločnosť Begram, ktorú vlastní advokát Zoroslav Kollár a Klaudia Kollár. Kollár sa objavil na takzvaných mafiánskych zoznamoch, podľa časopisu .týždeň sa v 90. rokoch špecializoval na bankroty a „administratívno-násilné prebratia firiem“.

Krajmerova manželka je spájaná aj s podnikateľskými aktivitami Miroslava Bödöra, ktorý je švagrom policajného prezidenta Tibora Gašpara. Spolu s Kollárom a Bödörom sú úzko spätí s akciovou spoločnosťou Kúpele Trenčianske Teplice. Od roku 2015 je Krajmerová v jej predstavenstve.

Krajmer na mieste činu po vražde Kuciaka

Róberta Krajmera zachytili médiá krátko po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Najprv to policajti zdôvodňovali tým, že nebol priamo na mieste vraždy, neskôr tvrdili, že tam vykonával operatívnu činnosť. Podľa expertov to bol neštandardný postup.