Krajmer už nie je vo funkcii: Podľa Gašpara robila polícia v prípade Okoličányho nadprácu

BRATISLAVA - Bývalý riaditeľ Národnej protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert Krajmer už nie je vo svojej funkcii. V relácii televízie TA3 V politike to uviedol policajný prezident Tibor Gašpar. Vyjadril sa aj k policajnej práci v prípade zmiznutého Roberta Okoličányho.

"Už nie je,“ reagoval Gašpar na otázku moderátora. Krajmerovi sa okrem iného vyčítalo, že bol na mieste vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. „Je to výsostne odborná otázka, či bol alebo nebol oprávnene na mieste trestného činu a ja stále hovorím, že keď o tom rozhodlo jeho vyššie velenie, že tam bude a z nejakých konkrétnych dôvodov, tak tam bol. Bol tam v súlade so zákonom,“ povedal Gašpar.

Podľa jeho slov to nie je nijakým spôsobom spochybniteľné. „Vražda novinára nie je obvyklá. Ak je tu predpoklad, že súvisela s jeho prácou a konkrétne s nejakými kauzami odkrývania podozrení pri čerpaní eurofondov, ktoré sa mimochodom ako trestný čin vyšetrujú práve len na protikorupčnej jednotke,“ doplnil Gašpar. Odmietol interpretáciu, že by Krajmer na mieste vraždy niečo maril. „Tam sa pohybovali desiatky ľudí a policajtov a obhliadku vykonával iný vyšetrovateľ,“ dodal Gašpar.

V prípade Okoličányho urobila polícia nadprácu

V prípade právoplatne odsúdeného Róberta Okoličányho polícia nezlyhala, dokonca urobila nadprácu. Polícia čaká na vydanie príkazov na zatknutie, aby po tejto osobe mohla pátrať aj v zahraničí. Prezident Policajného zboru Gašpar zdôraznil, že polícia môže konať až vtedy, keď bol vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu. „Keďže ten príkaz nebol, tak sme si ho z vlastnej iniciatívy na ten súd išli pýtať. My sme boli tí prví, ktorí kontaktovali súd a chceli od neho vystaviť tie príkazy, pretože my nemôžeme inak konať. Až na základe príkazov sa niektoré osoby zatkli,“ povedal Gašpar.

Samotný šéf skupiny Róbert Okoličány však polícii uniká. „Tá jedna konkrétna osoba, pán Okoličány, ešte behá niekde, nevieme kde. A zase čakáme na to, že budú vydané zatykače, aby sme mohli konať a pátrať po ňom aj v zahraničí. Odmietam, že polícia zlyhala, dokonca si urobila nadprácu, mohla čakať, kedy príde ten príkaz. Trestný poriadok to nerieši,“ doplnil Gašpar.

Okoličány podľa Gašpara dostal skôr informáciu o tom, ako to skončilo na súde. „Sú tam jeho obhajcovia a podľa toho sa zariadil, keby sme stáli meter od tejto osoby a nemali by sme príkaz, my ho nemôžeme obmedziť na osobnej slobode,“ dodal Gašpar.