Speváčka vyrazila fanúšikom na koncerte dych: Maria, a gaťky máš kde?!

Maria Brink

FOTO vnútri!

FORT LAUDERDALE - Nestáva sa často, že by sme na topkách písali o metalových kapelách. No uznajte, že outfity, v ktorých sa na nedávnom koncert objavila speváčka formácie In This Moment, stoja za zmienku. Maria Brink (40) totiž pred fanúšikov predstúpila v šatách s mega rázporkami. Prítomným fanúšikom tak predviedla viac, než len svoj talent.