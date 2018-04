Identita Havranovej nového frajera odhalená: Takého fešáka snáď ešte ani nemala!

Slovenská herečka Mary Havranová bola pred pár dňami hosťom rádia Europy 2, kde ju spíkeri rannej šou podrobili detektoru lži. Hneď prvá otázka bola nasmerovaná na jej seriálového kolegu z Oteckov – Mareka Fašianga – a teda, či je pravda, že tvoria pár. Ryšavka sa však razantne vyjadrila, že medzi nimi nič nie je.

Mary Havranová KONEČNE priznala nového frajera: Už nahradila známeho tanečníka!

Keď sa jej ale opýtali, že či je teda momentálne single, ostala ticho. Moderátori tak začali vyzvedať viac a zaujímalo ich, kto je ten šťastlivec. Havranová však vtedy svoj nový objav konkretizovať nechcela a prezradila len toľko, že nie je z jej fachu.

Po tom, čo konečne verejne priznala frajera, sa k nám do redakcie dostal tip, že jej aktuálnou známosťou by mal byť istý Adrián Bartaloš, ktorý sa aktívne venuje cvičeniu, takzvanému „Movement culture“. Keď sme sa Mary opýtali, či je to pravda a či nám túto informáciu môže potvrdiť, tak sa ohradila tým, že sa k svojmu súkromiu vyjadrovať nebude.

Horúcu pikošku síce herečka nepotvrdila, no zároveň ani nevyvrátila. My sme sa teda pustili do pátrania a natrafili sme na jeho verejne dostupný profil na Instagrame, ktorého fanúšičkou je samozrejme aj Havranová. Nuž, nech sa páči, toto je on!