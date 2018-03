Kandidátom na ministra kultúry je Erik Tomáš: Umelci ho podporujú!

Kamil Peteraj, spisovateľ

„Myslím si o tom to, že žiadny minister ma nenaučí ani lepšie písať, ani dosahovať lepšie výkony. Ja si myslím, že mu treba dať šancu a nech ukáže, čo vie. Myslím si, že môžem povedať to, že ja som so žiadnym ministerstvom nikdy nekooperoval a pevne verím, že ani nebudem kooperovať a nech ukáže čo vie. Lebo mali sme tu ministrov, ktorí drichmali na tom ministerstve, mali sme ministra, ktorý zrušil spevohru, všeličo sme tam mali, tak ja dúfam, že on v týchto tradíciách nebude pokračovať a pokiaľ sa mu podarí vytvoriť nejaké podmienky na to, aby tá slovenská kultúra mala svoju identitu, nech sa páči. Ja neviem nič iné povedať. Ja nemám námietky. Ja nie som grantový umelec, ja sa tam nebudem uchádzať o lepšie či škaredšie oko. A pokiaľ bude pokračovať v tom, čo sa celkom darilo Maďaričovi, tak nech sa páči.“

Kamil Peteraj

Ján Ďurovčík, režisér a choreograf

„Aký by bol ministrom, netuším, politike sa rozumiem asi ako jadrovej fyzike, tak ako by som to nevedel povedať o nikom, niekedy môže byť skvelý umelec slabý manažér a niekedy naopak. Erika poznám veľmi dlho, ešte, keď bol redaktor Markízy a stretávali sme sa pravidelne na futbale, mojej veľkej vášni, a viem, že je to človek, ktorý sa o kultúru zaujímal, sám som mu veľakrát zháňal lístky na predstavenia, a to nie len na moje, a viem, že prechováva k slovenskému umeniu veľký rešpekt a uznanie. Keďže som ale vďaka môjmu zdravotnému stavu už skoro rok nešportoval, verím len, že zostane kultúre naklonený.“

Ján Ďurovčík

Juraj Jakubisko, režisér

„Nejaký názor určite mám... Osobne mám na ministerstvo svoj názor, pretože od revolúcie som zažil niekoľko ministrov na vlastnej koži. Títo ministri sa mi moc nezdali, ani to nedopadlo dobre, keď si spomeniete na všetky mená, jedine minister Chmeľ, tam bol trošku iný, a sa mi asi zo všetkých pozdával najviac, lebo ho to ťahalo k divadlu. Aj ministra Maďariča to ťahalo k divadlu...Ale z tých možností, ktoré sa ponúkajú, tak ja by som volil Erika Tomáša, lebo som ho stretával na kultúrnych podujatiach, ako človeka z mediálneho prostredia so záujmom o kultúrnej dianie. Môj názor je, že manažovanie kultúry ako celku môže riadiť osoba, ktorá je profesne z umeleckého prostredia, nemá konkrétne väzby na niektorých svojich kolegov a na niektoré kultúrne inštitúcie. Možno, že dnes má slovenská kultúrna obec konečne možnosť sa dožiť na poste ministra kultúry človeka- manažéra s mediálnym prehľadom, schopného s nami umelcami komunikovať bez ohľadu na vlastnú umeleckú minulosť. To je môj osobný názor ako človeka a režiséra, ktorý pochopil, čo nám chýba. Musí to byť človek, ktorý je nad touto vecou. Ja som za Erika Tomáša.“

Juraj Jakubisko

Daniel Krajcer, bývalý minister kultúry a moderátor

„Keďže záleží na slovenskej kultúre, tak nebudem do toho vnášať politiku. Z môjho pohľadu je podstatné či človek, ktorý prichádza na túto pozíciu má ambíciu niečo urobiť pre slovenskú kultúru. Pokiaľ vychádzame z tejto situácii akej sme, tak môže byť aj výhodou, pokiaľ je to tak povediac nuansa čiže človek, ktorý nie je zaťažený nejakými negatívnymi vecami alebo vzťahmi z minulosti. Paradoxne Marek Maďarič nastupoval na tento post takmer z identickej pozície ako Erik Tomáš a po čase sa z neho stal celkom dobrý minister.“