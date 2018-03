VIDEO Dojímavé gesto vysokoškolákov: Výstava na pamiatku Jána Kuciaka

Výstavu Jána Kuciaka otvorila dnes dekanka Iveta Radičová spolu s investigatívnym novinárom Marekom Vagovičom. "Tragédia, ktorá zobudila Slovensko, je symptómom zlyhania a únosu štátu. Politika bez princípov, bohatstvo bez práce, inteligencia bez múdrosti, náboženstvo bez viery, obchody bez morálky, veda bez ľudskosti a láska bez záväzku a obeti, nie je spoločnosť, v ktorej dokážeme byť spokojní a šťastní," povedala na úvod dekanka Radičová.

Slova sa ujal aj Marek Vagovič, ktorý sa výstavy zúčastnil na žiadosť študentov, ktorí výstavu organizovali. Práve on bol tým, ktorý úzko spolupracoval s Jánom Kuciakom. "Keď nás teraz zlomia, ďalšia šanca už nemusí prísť. Pravda a slušnosť musí zvíťaziť nad zlom a bezcharakternosťou," povedal Vagovič.

"Je veľkou tragédiou, že až po smrti nášho kolegu si aj širšia verejnosť začína uvedomovovať, že práca investigatívneho novinára je často na hrane. Janko bol takou elitou medzi novinármi. Robil to nenápadne, no išiel do hĺbky a postupne vyskladal celý obraz," dodal Vagovič.

Na otvorenie výstavy prišli aj významní novinári, ktorí odpovedali na otázky študentov. Okrem textov Jána Kuciaka, môžete v galérii Karola Kállaya vidieť aj fotografie zo zhromaždení za Slušné Slovensko, ktorých sa študenti zúčastňujú.