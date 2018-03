ROZHOVOR Robila s Kuciakom na veľkých kauzách: Mrazivé zistenie v deň vraždy

S Jánom Kuciakom ste spolupracovali na materiáloch v kauze Panama Papers. Ako ste ho vnímali v pozícii svojho kolegu?

Pracovalo sa mi s ním strašne dobre. Bol nesmierne pracovitý a nesmierne poctivý. A dalo sa naňho spoľahnúť. Vedela som, že kedykoľvek budem čokoľvek potrebovať zo Slovenska, pomôže mi.

Spolupracovali ste s ním aj na niečom inom okrem Panama Papers?

Áno. Spolupracovali sme spolu na rôznych kauzách - niektoré nikam neviedli, niektoré boli komplexné a zložité na pochopenie. Táto posledná ale bola asi najväčšia, pracovali sme na nej s prestávkami nejakých 18 mesiacov, posledný polrok veľmi intenzívne.

Vedeli ste, na čom pracoval v posledných mesiacoch?

Samozrejme. Písali sme si aj niekoľkokrát denne. Naposledy v stredu o pol štvrtej poobede. Jano mi poslal, že prišiel na nový link medzi talianskymi podnikateľmi a ďalšími z politikov SMER-u.

Vedeli ste aj konkrétne, o čo ide?

Áno, viem, o čo ide, ale nemôžem to teraz rozvádzať.

Ján Kuciak pracoval, čo sa talianskej mafie týka, na slovenskej stope. Rozpracovaná mala byť aj česká a talianska stopa. Potom sa mali informácie spojiť. Pracovali ste s vašim tímom na týchto témach, resp. pracujete na niečom podobnom?

Takto to nefunguje. Vždy je nebezpečné, aby informácie mal len jeden človek. Takže všetci sme dohromady spolupracovali na slovenských, českých i talianskych stopách naraz, len každý s rôznou intenzitou a s iným uhlom pohľadu. To, čo sa dialo v našich jednotlivých krajinách, sa nedá brať oddelene - aby Vám vaše informácie začali dávať zmysel, potrebujete detailne vedieť, čo sa dialo aj v iných krajinách, kde sa osoby, o ktorých sme písali, pohybovali.

Stotožňujete sa s názorom, že za vraždu Kuciaka môže jeho investigatívna práca?

Tu by som nerada zasahovala do práce polície a špekulovala. Vzhľadom k povahe Janka si ale nedokážem predstaviť, že by to bolo niečo iné.

Boli ste s Kuciakom v posledných mesiacoch v spojení?

Áno, videli sme sa niekoľkokrát aj osobne. Online sme spolu komunikovali aj niekoľkokrát denne.

Česká novinárska obec má pomerne bohaté zastúpenie v rámci investigatívy. Stretávate sa s vyhrážkami, útokmi či iným nátlakom v rámci svojej práce?

Občas. Nič ale nebolo tak brutálne ako vražda Janka a jeho partnerky Martiny.

Aké boli reakcie (vaše a vašich kolegov), keď ste sa dozvedeli o tejto tragickej udalosti?

To sa strašne zle popisuje, je to obrovský zásah do psychiky. Do mňa vstúpila paralyzujúca zima, ktorú som si ale nemohla veľmi pripúšťať, pretože bolo potrebné odrazu vyriešiť mnoho praktických vecí. Ako napríklad bezpečnosť zvyšku tímu.

Pavla Holcová

Zakladateľka Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku. Spolupracuje s investigatívnymi novinármi na medzinárodných projektoch v rámci Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pracovala aj na kauzách o srbskom organizovanom zločine či podozrivých ruských investíciách v Čiernej Hore alebo prania špinavých peňazí. Bola nominovaná na cenu Global Shining Light Award za sériu článkov týkajúcich sa ilegálnych obchodných aktivít azerbajdžanského prezidenta a jeho rodinných príslušníkov.

Ján Kuciak (†27)

Investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka zavraždili pred týždňom a pol v jeho dome spolu s jeho priateľkou Martinou Kušnírovou. Krátko na to prehlásil Tibor Gašpar, že jeho smrť pravdepodobne súvisela s jeho investigatívnou prácou. Ich telá objavila polícia v nedeľu (25. 2.) večer. Na Slovensku a po celom svete sa strhla lavína s búrlivými reakciami o ohrození slobody slova a demokracie. Novinári na znak solidarity vydali o polnoci z utorka na stredu Kuciakov posledný článok, ktorý odhalil prepojenie talianskej mafie na vysokých predstaviteľov a stranu Smer. V hre je rekonštrukcia vlády či predčasné voľby. Ľudia i opozícia žiadajú hlavu ministra vnútra Roberta Kaliňáka i policajného prezidenta Tibora Gašpara. Kuciak sa počas svojej investigatívnej práce venoval rôznym témam.