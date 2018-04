Svojím LEGO robotom ohúrili celý svet: FOTO Žiaci idú do Ameriky reprezentovať Slovensko

BRATISLAVA - Šikovní žiaci si to so svojím vynálezom namierili z Trnavy priamo do Ameriky. Školáci vyrobili vedeckého robota zo stavebnice LEGO a získavajú jeden úspech za druhým. Naposledy v Nemecku vybojovali deviate miesto spomedzi tisícky stredoeurópskych tímov. Fenomenálny úspech im zabezpečil postup na svetový vedecký šampionát v Detroite.

Žiaci Anglicko-slovenskej bilingválnej školy BESST v Trnave svojím úspechom ohúrili svet. Zo svetoznámej stavebnice LEGO sa im podarilo poskladať robota, ktorý slúži na vedecké pokusy. Študenti trnavskej bilingválnej školy sa dlhodobo venujú programovaniu LEGO Mindstorms, a deviate miesto v súťaži vedeckých talentov, ktorá sa uskutočnila v Nemecku, im otvorilo nové možnosti. Najnovšie sa chystajú do amerického Detroitu, kde sa zúčastnia na svetovom šampionáte.

Úspešný tím deviatich žiakov, ktorí budú reprezentovať Slovensko vo svete

Ich tím IT-PRO-BESST sa skladá z deviatich žiakov a pravidelne prináša úspechy z najväčšej robotickej súťaže FIRST LEGO League (FLL) pre mladých vo veku od 9 do 16 rokov. Žiaci už stihli precestovať značnú časť strednej Európy a minulý rok navštívili aj austrálske Sydney. No a o pár dní budú svojím vynálezom v Detroite reprezentovať celé Slovensko. Trojdňový americký šampionát FIRST Championship Detroit sa začne 25. apríla.

Tím predstavoval svojho LEGO robota na súťaži v nemeckom Aachene

Žiaci na tohtoročnú tému hydrodynamiky vyrobili filter na vodu, ktorý má zachrániť turistov pred dehydrovaním. „Deti si vymysleli vynález s názvom IT-FILTER. Je to nádoba umiestnená v často navštevovaných turistických destináciách, ktorá mení dažďovú vodu na pitnú,“ povedal jeden z trénerov tímu a učiteľ informatiky Rastislav Rehák. Mladí výskumníci k svojmu filtru vyvinuli aj aplikáciu, ktorá lokalizuje najbližší zdroj IT-FILTRA.

IT-FILTER umiestnený v prírode

Rehák povedal, že žiaci v ňom majú plnú podporu a verí, že sa ukážu v tom najlepšom svetle. „Na americkom festivale sa chceme predstaviť v čo najlepšom svetle. Veríme, že sa nám podarí predviesť maximálny výkon a že náš exhibičný stánok s tradičnou slovenskou trikolórou opäť zaujme tímy z celého sveta.“