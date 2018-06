Vynálezy, ktoré by pomohli uľahčiť cestovanie aj pobyt na dovolenke: Chceli by ste ich?

LONDÝN - V roku 1946 vytvoril taliansky výrobca áut Piaggio dnes už kultový skúter Vespa, ktorý z jazdy po dvoch kolesách urobil trendy záležitosť. Teraz sa americká odnož spoločnosti Piaggio Fast Forward snaží prispieť k príjemnejšiemu cestovaniu, a vymyslela malý modrý robot na kolieskach, ktorý svojho majiteľa nasleduje na každom kroku a vozí jeho veci. Napísal to denník The Guardian.

Robot nazvaný Gita uvezie 20 kilogramov, čo predstavuje napríklad kartón vína, čosi z osobných potrieb a veľa chuťoviek na zahryznutie, alebo päťročné dieťa. Títo roboti budú na trhu v roku 2019, ale možno sa budú dať využiť iba na miestne pikniky, pretože nie je jasné, či ich bude možné brať do lietadla. Ale mohol by to byť začiatok vynálezov spríjemňujúcich cestovanie.

Niekoľko ďalších tipov na vynálezy, ktoré by cestovateľom uľahčili život:

CHYTRÉ OKULIARE

Po príchode/prílete do cieľovej destinácie by sa prepojili na miestny jazyk a na ich sklách by sa zobrazovali majiteľom vybrané frázy, napríklad: "Stratil/a som sa," alebo: "Púšťate tu prenosy majstrovstiev sveta?"

SPREJ S VÔŇOU DOMOVA

Odborníci by ho mali vytvoriť tak, aby do seba dokázal nasať vôňu domova alebo milovanej osoby, ktorá by sa mohla nastriekať napríklad na vankúš, až sa v novom a neznámom prostredí hrdlo zovrie clivotou.

SAMOUSPÁVACIA PIŠTOĽ

Na ideálne využitie vo všetkých prostriedkoch hromadnej dopravy, kde by odpomohla od nudy, detí, nepohodlia, časového posunu a podobne. Stačilo by do nej zadať vek, váhu a čas, na ako dlho sa chce dotyčný uspať, a pištoľ by sama vypočítala, akú dávku potrebuje.

Zdroj: thinkstockphotos.com

TOPÁNKY/ŽABKY S ALARMOM

Ak by sa ich niekto pokúsil ukradnúť, začne vibrovať chytrý telefón majiteľa.

ONLINE ZABUKOVANIE MIESTA NA PLÁŽI

Tým, ktorí márne hľadajú voľné miestečko na pláži napchatej na prasknutie, by určite vyhovovalo, keby pláž bola rozdelená na niekoľko sto rovnako veľkých častí, z ktorých by každá bola vymedzená laserom, a hoteloví hostia by si niektorú z nich mohli zarezervovať napríklad na tri hodiny popoludní nasledujúceho dňa s pomocou hotelovej siete wifi. A za poplatok päť eur pridať aj možnosť ísť si zaplávať.