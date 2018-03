Diaľnica medzi Bratislavou a Trnavou by mala byť kompletne rozšírená v roku 2027

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Diaľnica D1 medzi Bratislavou a Trnavou má byť kompletne rozšírená v roku 2027. Na budúci rok sa očakáva začiatok stavebných prác v úseku Bratislava-Triblavina, ukončené by mali byť v roku 2021. Diaľnicu budú následne rozširovať medzi Triblavinou a Sencom. Tu by práce mali skončiť v roku 2023 a v roku 2027 predpokladajú ich ukončenie aj v úseku Blatné-Trnava. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.