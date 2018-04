V Štátnom divadle Košice zaútočia na bránice Remeselníci

Štvrtá činoherná premiéra aktuálnej divadelnej sezóny je aj návratom režiséra Michala Spišáka. Jeho rukopis nieslo viacero úspešných inscenácií košickej činohry vrátane doteraz hrávaného Voľnomyšlienkara, či situačnej komédie Tom, Dick a Harry, ktorá je s počtom viac ako 150 repríz za necelých deväť rokov jedným z najúspešnejších titulov divadla. „Hoci sú Remeselníci dánskou hrou, zdá sa mi, že by mohla rezonovať aj u nás. Jednak samotným dejom, teda tým, čo sa v nej odohráva a jednak svojskou podobou humoru, ktorý je autorke vlastný a ktorý niekedy môžeme vidieť v súčasných dánskych filmových komédiách. Tento humor je spoločensko – kritický a zároveň má sklon k absurdnosti. Je nemilosrdný, bizarný, miestami krutý a „čierny“.

V hre vidíme ústrednú dvojicu, manželov, ktorí túžia vybudovať si svoje malé rodinné šťastie a zabezpečiť si budúcnosť. Tá je stelesnená v domčeku, ktorý si budujú. Zároveň tu máme partičku remeselníkov na čele s ich šéfom, ktorí im túto prestavbu realizujú. Psychologicky to funguje podobne ako v živote. Všetci túžime po nejakej istote, po malom každodennom šťastí, úpenlivo sa oň snažíme a vždy sa nájde niekto, kto sa pokúša na tejto našej túžbe parazitovať. To je začiatok celého kolotoča klamstiev, ktoré sa v hre dejú.

Potom vyvstáva otázka, dokedy sme ochotní klamstvo akceptovať, ako dlho sme ochotní žiť v ilúzii a dokonca klamať samých seba a čo sa stane, keď klamstvo odhalíme. V našej hre, keďže je to komédia, je táto reakcia na odhalené klamstvo veľmi bizarná a dovedená ad absurdum,“ hovorí o pripravovanej inscenácii jej režisér.

Ako priznáva režisér Spišák, osobné skúsenosti s remeselníkmi nemá. „Mám to šťastie, že nie. Nikdy som nebol postavený pred nutnosť prestavby nejakého domu a navyše máme v rodine šikovného človeka, môjho svokra, ktorý je skutočný remeselník a dá sa na neho spoľahnúť. Takže v podstate takého „remeselníka“ v úvodzovkách ako sú v hre, som nikdy nezažil. No nepochybne existujú. Aspoň ľudia hovoria. Dokážem si predstaviť, že to môže byť skoro také, ako je to v našich Remeselníkoch,“ vysvetľuje Spišák.

Podobne je na tom aj herečka Henrieta Kecerová, ktorá v pripravovanej inscenácií stvárňuje nežnejšiu polovičku nešťastného manželského páru. „Takú pravú partiu som zažila až v tomto roku na chate, keď mi robili kúpeľňu. Problém bol jedine v tom, že oni boli Maďari, ja Slovenka a prekladateľom bol môj otec. Ten občas preložil len to, čo bolo lacné, nie to čo bolo potrebné. Ale dovtedy som nejako remeselníkov nepotrebovala, lebo môj otec bol mladší a bol ten typ, ktorý všade bol a všetko vie. Takže nejaké bohaté skúsenosti nemám. Ale počula som kopec rôznych príbehov a tak som vďačná, že mám šikovného otca a musím sa aj trochu pochváliť, že tiež nie som úplne neschopná a pár vecí si dokážem opraviť aj sama,“ hovorí o svojich skúsenostiach Kecerová.

Jej herecký partner Stanislav Pitoňák už partiu remeselníkov zažil, ale ako hovorí, nemal s nimi až také skúsenosti, ktoré v svojej hre Remeselníci opisuje Line Knutzon. „Prerábal som totálne dispozične byt. Venoval som tomu rok prípravy a napokon sa to zmestilo do piatich týždňov. Mal som to jednoducho pripravené, aj keď tam samozrejme bol nejaký týždňový prestoj. Mal som partiu Rómov zo Švedlára, ktorých počas rekonštrukcie vytopilo a keď som im volal, že kde sú, tak mi povedali: Joj, šéfe, zatopilo nás. Musíme chrániť rodiny.... A týždňový prestoj bol na svete,“ spomína Pitoňák na rekonštrukciu bytu.

Podľa Pitoňáka je hra Remeselníci iná v tom, že nie je prvoplánovou komédiou o o nešťastných alebo nešikovných remeselníkoch. „Je za tým určitý príbeh, je za tým pointa a prekvapivý záver. Je tam toho veľa a divákov bude dej určite postupne prekvapovať,“ naznačuje Pitoňák. Jeho divadelná „manželka“ verí, že aj Remeselníci budú pre divákov lákadlom. „Keby som to mala porovnať s komédiami, ktoré máme na repertoári, tak sa mi to najviac podobá na Toma, Dicka a Harryho. Aj tam je mŕtvolka, manželský pár, motáci a žena, ktorá vždy príde nevhod a nič netuší,“ dodáva Kecerová.

Dramaturgičkou novej inscenácie košického divadla je je Miroslava Košická, scénu navrhol Michal Lošonský a kostýmy Eva Kleinová. Hru do slovenčiny preložil Milan Žitný. Okrem Henriety Kecerovej a Stanislava Pitoňáka, ktorý sa predstavia v hlavných postavách Alice a Manfréda, majiteľov vysnívaného domčeka v rekonštrukcii, diváci uvidia nielen v postavách zvláštnych remeselníkov Adrianu Ballovú, Petra Cibulu, Ľubu Blaškovičovú, Róberta Šudíka, Juraja Zetyáka, Petra Čižmára, Františka Baloga, Katarínu Horňákovú, Dianu Semanovú a Tomáša Dira.

