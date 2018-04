Díler sa snažil spláchnuť dôkazy o marihuane: Bizarné FOTO ukazuje, ako veľmi mu to nevyšlo

Birminghamská polícia začiatkom apríla zverejnila na Twitteri fotografie zo svojho zásahu. Ten sa konal v byte pestovateľa marihuany, ktorý sa jej snažil zbaviť. A to tak, že ju chcel spláchnuť. Lenže do záchodu hodil príliš veľa "trávy" a tá ho nakoniec upchala. Policajti tak s hľadaním dôkazov veľa práce nemali. Okrem toalety ich bola plná vaňa aj sprchový kút.

We will check the smallest room in the house too. By the way it doesn't flush so don't bother!! #PotInThePot pic.twitter.com/uPjVv4grLv