EXKLUZÍVNE zo zákulisia najznámejšej eskortnej agentúry: Jan prezradil tajné informácie

Jan celý biznis založil vo svojej detskej izbe v rodičovskom dome, kde ešte stále býva. Nemá totiž 26 rokov, ako doteraz uvádzali médiá, ale len 19. Jeho počiatočný kapitál predstavoval 500 eur. To by nepokrylo náklady na webového dizajnéra, a preto, aby ušetril, sa naučil vytvárať webstránky sám. Tínedžer tvrdí, že založením agentúry padli aj tie posledné tabu ohľadom sexuálnej slobody. Na kritiku verejnosti reaguje slovami, že každá žena má právo nakladať so svojím telom, ako chce. "Ak ženy robia eskort, pretože si rady užívajú luxus, je to absolútne v poriadku. Horšie je, keď to musia robiť, lebo nemajú na výber," povedal.

So ženami, ktoré v agentúre pracovali, alebo prostredníctvom nej dražili panenstvo, mal Zakobielski rôzne vzťahy. Mnohé mu vraj boli vďačné za to, že im pomohol dopracovať sa k veľkým peniazom. Ale niektoré musel aj vyhodiť. Zamestnal totiž viaceré pornoherečky, ktoré brali drogy a robili len problémy. Iné zas preto, lebo neboli dosť žiadané.

Novinkou je, že mladý Nemec nedávno svoju agentúru predal za 50 miliónov dolárov a plánuje sa presťahovať do Dubaja. Svoje rozhodnutie odtajniť zákulisie podnikania odôvodnil tým, že chce túto kapitolu života uzavrieť. "Mám 19 rokov, vybudoval som najznámejšiu eskort agentúru na svete, z mladého školáka som sa vypracoval na multimilionára. Stretol som všelijakých zaujímavých ľudí z rôznych kútov sveta, dostal som dôveru futbalistov či hollywodskych hviezd, písali o mne magazíny ako Forbes. Je čas túto kapitolu života uzavrieť a venovať sa iným veciam. Chcem založiť stránku, ktorá sa stane komunitou pre sugar daddies a chcem taktiež napísať knihu o pannách, ktorým som pomohol vydražiť ich panenstvo."