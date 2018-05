Pasažieri sa báli o holé životy: VIDEO Na istanbulskom letisku sa zrazili dva airbusy

ISTANBUL - Kamera na letisku v Istanbule zachytila v nedeľu popoludní okamih, keď došlo ku kolízii dvoch airbusov. Lietadlo juhokórejských aerolínii Asiana narazilo pravou polovicou krídla do chvosta odstaveného Airbusu A321, patriaceho Turkish Airlines a zlomilo ho na polovicu. Po zrážke začalo turecké lietadlo horieť, no hasičom sa našťastie podarilo plamene zlikvidovať.

Na palube Airbusu A330 Asiana Airlines sa nachádzalo 222 cestujúcich smerujúcich do Južnej Kórey. Posádka ani nikto z nich sa pri incidente nezranil. Pasažieri oboch airbusov si však odnášajú naozaj nepríjemnú skúsenosť.

"Znelo to, ako keby vybuchla bomba," uviedla Britka Kaarina Barronová, ktorá práve pristála s tureckými aerolíniami, pre Mail Online. Motory ešte stále išli, keď došlo k nárazu. "Myslela som si, že lietadlo vybuchlo, bolo to naozaj strašidelné, na chvíľu som si naozaj pomyslela: "To je ono, to je koniec môjho života"," dodala žena, ktorá sedela v zadnej časti stroja.

The Korea Times informoval, že let do juhokórejského mesta Incheon bol zrušený a cestujúci dostali náhradné ubytovanie v hoteli. V pondelok po nich priletelo náhradné lietadlo.

Turecké úrady vyšetrujú príčinu nehody. Ministerstvo dopravy tiež plánuje vyslať do Istanbulu svojich zamestnancov, aby zistili presný dôvod incidentu. "Ak ministerstvo zistí, že kolízia je chybou Asiana Airlines, letecká spoločnosť bude čeliť administratívnemu opatreniu," uvádza sa vo vyhlásení.