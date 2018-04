Uzdravovanie bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije svedčí o tom, že neboli vystavení nervovej látke A-234. Povedal to v sobotu 14. apríla ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý použil odborné kódové označenie nervovej paralytickej látky novičok.

"Švajčiarske laboratórium Spiez (autorizované centrum Organizácie pre zákaz chemických zbraní) určilo, že vzorky zo salisburského incidentu obsahovali benzilát 3Q známy ako nervová paralytická látka BZ," uviedol vo svojom prehlásení ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. "Uzdravovanie bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije svedčí o tom, že neboli vystavení nervovej látke A-234 známej ako novičok."

Dom Sergeja Skripaľa v Británii

Foto: SITA/AP/Andrew Matthews, PA, Toby Melville/Pool Photo

Túto látku podľa neho nikdy Rusko ani Sovietsky zväz neprodukovali a nemohli ju teda pri útoku ani použiť. Naopak pochádzala len od západných krajín NATO vrátane Veľkej Británie a USA. Látka pôsobí na nervový systém, spôsobuje suchosť kože, dezorientáciu a retardáciu duševnej a fyzickej činnosti. Lavrov klamal hneď v niekoľkých veciach.

Nielenže laboratórium nenašlo vo vzorkách stopy látky BZ, ale vedci jasne potvrdili, že pri útoku na Skripaľovcov v britskom Salisbury bol použitý novičok. Lavrovove prehlásenie hneď v ten istý deň vyvrátilo laboratórium Spiez. "Len OPCW (Organizácia pre zákaz chemických zbraní) môže komentovať tieto tvrdenia. Opakujeme to, čo sme povedali pred desiatimi dňami," napísalo na Twitteri laboratórium.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP