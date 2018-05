Pellegrini uisťuje: Meno policajného prezidenta sa očakáva v najbližších dňoch

BRATISLAVA - Meno nového policajného prezidenta sa očakáva v najbližších dňoch. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).

"Ministerka Denisa Saková (Smer-SD) má voľnú ruku. Ten post je v jej zodpovednosti," povedal Pellegrini. Dotkol sa aj zákona, ktorý upravuje nový spôsob ustanovenia policajného prezidenta do funkcie a momentálne sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. "Samotný tento proces ovplyvňuje aj ponuku na výkon funkcie dočasného policajného prezidenta. Niektorí by radšej počkali a uchádzali sa až v riadnom výberovom konaní," vysvetlil Pellegrini.

Dodal, že pre neho je dôležité, aby bol na miesto policajného prezidenta vymenovaný človek, ktorý nebude vzbudzovať akékoľvek pochybnosti, že by polícia mohla konať "nejakým spôsobom politicky motivovane alebo pod tlakom nejakých skupín alebo vzťahov".

Medzi ochranou novinárov a vyšetrením vraždy sa nerozhodol​

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) si nedovolí odpovedať na otázku, či má prioritu vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, alebo ochrana novinára s možnosťou nedotknúť sa jeho mobilného telefónu. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

"Nechcite odo mňa, aby ja som bol sudca medzi tým, čo je priorita – vyšetriť vraždu novinára, alebo taká ochrana novinára, ktorá má možnosť dokonca ani len nedotknúť sa mobilného telefónu novinárky, aj keby to mohlo ozrejmiť vraždu," povedal Pellegrini. Doplnil, že samotné vyšetrovanie komentovať nechce a nemôže. "Ja ako predseda vlády nemám ani najmenší záujem vedieť, čo dotyčná pani v telefóne má alebo nemá," skonštatoval Pellegrini.

Podľa jeho slov nie je možné spochybňovať každé jedno rozhodnutie štátneho orgánu, ak nerozhodne spôsobom, ktorý sa páči určitej skupine ľudí. Dodal, že nad zákonnosťou vyšetrovania v tomto prípade dohliada špeciálny prokurátor.

Vyjadril sa aj k prezidentovi

Pellegrini berie na vedomie rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku nekandidovať v ďalších prezidentských voľbách. Až do ukončenia terajšieho mandátu od neho vo funkcii očakáva nadstranícky postoj. Privítal by, keby prezident vysvetlil financovanie svojej kampane v Národnej rade (NR) SR. Predseda vlády to vyhlásil v sobotnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

"Beriem na vedomie rozhodnutie pána prezidenta nekandidovať viac na túto pozíciu," povedal premiér, podľa ktorého tým Kiska uvoľnil priestor pre relevantné politické strany, ktoré dovtedy čakali na jeho rozhodnutie. "Teraz asi začne súťaž o to, kto postaví lepšieho kandidáta," myslí si Pellegrini s tým, že Smer-SD chce podporiť dobrého kandidáta, ale vnútrostranícka debata o ňom ešte neprebehla.

Ako predseda vlády chce sledovať ďalšie kroky súčasného prezidenta. "Chcem pripomenúť, že prezident je ešte stále do budúceho roka hlava štátu a mal by pôsobiť nadstranícky," uviedol premiér, ktorý bude rešpektovať, ak sa v ďalších parlamentných voľbách Kiska zapojí do politického súboja, na čo má čas po skončení mandátu. Vzhľadom na Kiskove názory prezentované tento týždeň v médiách má Pellegrini pocit, "akoby už prezident opustil prezidentský úrad a začal rozširovať rady politikov".

V súvislosti s financovaním predchádzajúcej prezidentskej kampane si premiér myslí, že je to otázka, ktorá by mala zaujímať celú verejnosť. Pripomenul, že pri pochybnostiach o jeho byte išiel dobrovoľne na parlamentný výbor a ukázal všetky potrebné dokumenty, aby situáciu vysvetlil. ”Rovnakým spôsobom by mohol zareagovať aj pán prezident," tvrdí Pellegrini, podľa ktorého, ak sa chce Kiska v budúcnosti postaviť na čelo nejakej politickej strany alebo iným spôsobom pôsobiť v politike, mal by tieto záležitosti vysvetliť.

"Ja by som privítal, keby pán prezident, tak ako som ja išiel vysvetľovať pochybnosti o svojom bývaní, tieto pochybnosti vyvrátil nie tým, že jeho hovorca bude odkazovať dvojvetové reakcie bývalému premiérovi, ale keby pán prezident takisto prišiel do Národnej rady, zverejnil všetky dokumenty, verejne vysvetlil či bolo, alebo nebolo pochybené. Týmto by najlepšie zo seba zmyl závažné podozrenia, ktoré dnes na hlave štátu viaznu," uzavrel premiér.