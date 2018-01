Kiskove najdrsnejšie slová o Smere: Sklamanie z Fica, bezcharakterný a falošný Kaliňák!

O rozhovore a Kiskových útočných slovách informoval Denník N. Najviac kritiky schytal práve minister vnútra Robert Kaliňák. Prezident okrem toho, že ho nazval falošným a bezcharakterným človekom, ho označil za niekoho, kto naňho pripravil viacero pascí vrátane letov do Popradu.

Spolupracovníci Kiskovi vraj taktiež často vyčítajú, že v ľuďoch hľadá to dobré, na čo práve v prípade Kaliňáka doplatil. O kontroverznom ministrovi počul veľa zlého už pred nástupom do funkcie a bol upozornený, aby si naňho dával pozor, pretože „je priateľský, dokonca žoviálny, ale keď to bude v jeho záujme, okamžite ma oklame“.

Robert Kaliňák - Foto: TASR / Branislav Račko

Pýtajú sa aj v Smere

Kiska sa podľa denníka v rozhovore vyjadril aj ku kontrole vo svojej firme. V Smere so zneužitím štátu mali byť nespokojní viacerí ľudia. „Ľutujem, že to ako prezident republiky musím povedať, ale práve v mojom prípade sa ukázalo, že žijeme v mafiánskom štáte, pretože štát zneužíva svoju moc na diskreditáciu tých, čo sú mu nepohodlní,“ tvrdí.

Ako vysvetľuje, na zasadaní predsedníctva strany minister financií Peter Kažimír mal vytknúť Kaliňákovi, že zneužil NAKA a zodpovednosť zvalil práve na neho. Prezident zároveň dodal, že má informácie o tom, že Kaliňák chce znovu použiť kriminalistov.

„To jednoznačne znamená, že boj proti chobotnici sa neskončil a treba sa pripraviť na ďalšie napäté obdobie, ale som pripravený,“ dodal prezident.

Peter Kažimír - Foto: SITA/Diana Černáková

Sklamaný z Fica

Ešte väčšie sklamanie v tejto kauze pre Kisku predstavoval prístup premiéra. Fica mal dôverne informovať o tom, že disponuje informáciami, podľa ktorých Fico o týchto kontrolách vie, ale Kiska tomu nechce veriť.

„Povedal, že je to klamstvo, ničoho takého by sa nezúčastnil, a potom po dvoch týždňoch vysvitlo, že o všetkom vedel. Chcel by som veriť aspoň tomu, že to celé neorganizoval on, ale že prenechal špinavú prácu ministrovi vnútra,“ vysvetľuje Kiska.

Robert Fico - Foto: SITA/Diana Černáková

Útoky ho neznechutili

Za stupňujúcim napätím medzi Kiskom a Smerom podľa hlavy štátu môžu byť blížiace sa prezidentské voľby v roku 2019. Zatiaľ čo Fico svoju kandidatúru vylúčil, Kiska zatiaľ nevie, či opäť zabojuje o prezidentské kreslo.

Podľa Denníka N ho však útoky Smeru neznechutili. „Pretože ak môžu v tejto krajine toto urobiť prezidentovi republiky, tak to môžu urobiť komukoľvek. Kvôli ostatným to nemôžem vzdať, pretože ja mám možnosť sa brániť, vyjadrovať sa pre médiá, ale v záujme mnohých obyčajných, bezbranných občanov môžem prehovoriť len ja,“ uzatvoril.