Hollywoodsky herec označil škandál s obťažovaním za hon na čarodejnice: Niektorí na to doplatili

Na otázku írskej stanice RTE týkajúcej sa tejto témy Neeson odpovedal: "Sú niektorí ľudia, slávni ľudia, ktorých zrazu obviňujú, že sa dotkli kolena dákeho dievčaťa a zrazu ich vyhodia z programu". Vyjadril sa tak na margo amerického hlásateľa a spisovateľa Garrisona Keillora, ktorého minulý rok prepustila štátna rozhlasová stanica v Minnesote z dôvodu "nevhodného správania sa". Neeson zdôraznil, že to nie je to isté, ako tie "ostatné veci okolo Harveyho Weinsteina". Hnutie #MeToo, ktoré sa dotklo už takmer každého pracovného odvetvia, je podľa neho "prospešné", uviedol v piatok v relácii Late Late Show.

Liam John Neeson sa preslávil hlavnou úlohou vo filme Stevena Spielberga Schindlerov zoznam (1993), ktorou si vyslúžil nominácie na Oscara, britskú cenu BAFTA i Zlatý glóbus. Známy je tiež z akčného trileru 96 hodín (2008) a jeho pokračovaní 96 hodín: Odplata (2012) a 96 hodín: Zúčtovanie (2014). Okrem toho účinkoval aj v snímkach ako Manželia a manželky (1992), Nell (1994), Rob Roy (1995), Bedári (1998), Hviezdne vojny: Epizóda I - Skrytá hrozba (1999), Gangy New Yorku (2002), Láska nebeská (2003), Kráľovstvo nebeské (2005), Batman začína (2005), Súboj Titanov (2010), A-Team (2010), Neznámy (2011), Medzi vlkmi (2011), Návrat Temného rytiera (2012), Hnev titanov (2012), Bojová loď (2012), Všetky cesty vedú do hrobu (2014), Non Stop (2014), Medzi náhrobnými kameňmi (2014) či Nočný bežec (2015). Svoj hlas prepožičal levovi Aslanovi v sérii filmov o Narnii (2005, 2008 a 2010).