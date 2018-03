Nebojácna Kristína Kövešová o aktuálnej situácii na Slovensku: Mám pocit, že sme sa ocitli v 90. rokoch!

Kristína Kövešová

BRATISLAVA - Je to tu opäť?! Markizácka redaktorka Kristína Kövešová (34) patrí v poslednom období k najvýraznejším osobnostiam slovenskej novinárskej obce. Vrhá sa do veľkých káuz a upozorňuje na veci, ktoré roky boli v našej krajine prehliadané. Zaujímalo nás preto, aký má názor na to, čo sa aktuálne deje v našej krajine. A sympatická tmavovláska to povedala jasne - má pocit, že sme sa ocitli v 90. rokoch!