Markizáčka Kövešová čelí ďalším vyhrážkam: Vykrikoval na mňa, že je zo SIS!

Pred niekoľkými týždňami Kristína objavila v Dolných Orešanoch farmu, kde našla viac než 90 psov. „Tam prebiehajú dve trestné. Prvé je za zanedbanie starostlivosti o zvieratá, ktoré ešte nie je dokončené. V druhom prípade za nebezpečné vyhrážanie, keďže po mne strieľal, bolo vznesené obvinenie,“ povedala nám, keď sme sa zaujímali, ako sa situácia vyvíja.

To však ani zďaleka nie je všetko. Redaktorka počas uplynulých dní zistila ďalšie nové skutočnosti.prekvapila nás počas rozhovoru.

Kristína hovorí, že celý prípad je náročnejší o fakt, že podporu nenašla ani u miestneho starostu. „Tak to funguje na Slovensku. Len pred pár týždňami sa nám podarilo zbúrať v Ivanke pri Dunaji ring, kde sa reálne konali psie zápasy - pred zhruba asi desiatimi rokmi. Muž, ktorý má dom vedľa, sa mi priznal, že áno, zápasy sa tam reálne konali,“ prezradila nám brunetka s tým, že dotyčný muž jej mal s úsmevom na tvári oznámiť, že s celou situáciou aj tak nič nezmôže a údajne dokonca priznal, že nechutné zápasy navštevoval i on sám.

„A ešte stihol podotknúť, že má zbrojný preukaz a keď teda za ním prídem, on si úplne bez problémov môže náhodou pomýliť tú kameru so zbraňou a môže vystreliť,“ šokovala nás ďalšími vyhrážkami. „To sú také tie bežné vyhrážky, ktoré fungujú v praxi, kedy ty vieš, že v rámci legislatívy ty nič nedokážeš, ale všetci vieme, o čo tam išlo,“ dodala na záver, no ako hovorí, vzdať sa rozhodne nemieni.

