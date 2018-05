Čižnár sa pustil do Matečnej: Namiesto toho, aby štát farmárov chránil, podieľal sa na ich likvidácii

Podľa Čižnára je systém, ktorý je nastavený, chorý. "A to je ešte slabé slovo," povedal. Vo veci skúmajú 43 trestných spisov. Podľa Čižnára je to len začiatok. "Nemožem sa ubrániť dojmu, že v prípade, kedy mal štát malých farmárov chrániť, tak sa podieľal na ich likvidácii. A obávam sa, že sa to potvrdí. Tie spisy, ktoré sme si vypýtali, to je len začiatok," uviedol Čižnár.

S farmármi sa aj stretol a nemá dôvod im neveriť. Tvrdí, že narozdiel od ministerky Matečnej, on pred farmármi neutekal, ale si ich vypočul. "Nemám dôvod im neveriť. Štát v týchto oblastiach Slovenska absolútne zlyháva. Nemôžem ani povedať, čo si o tom myslím, nebolo by to pekné," povedal.

Podľa Čižnára reagovala neadekvátne aj polícia. Pôdohospodárom mala odporúčať podať trestné oznámenie aj napriek tomu, že ho už podali a v rukách mali rozsudky o tom, že pôda je ich. „Sú tam vybudované mechanizmy ako týchto farmárov dusiť a ničiť. Stačí takzvané križovanie, kde si ten chudák, ktorý nemá na právnikov, nárok na dotácie uplatní, ale križuje ho niekto, kto na právnikov má. Ak niekto o tomto nevedel na PPA, tak nechcem hovoriť škaredo. Tak nech si tam na tej PPA urobí poriadok pani ministerka, to je prehnité," odkázal Čižnár Matečnej. Generálna prokuratúra začala tieto prípady vyšetrovať.