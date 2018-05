VIDEO Generálny prokurátor prehovoril o chybách pri vyšetrovaní: Vražedný útok smeroval výlučne na Kuciaka!

BRATISLAVA - Generálna prokuratúra sa po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pustila do rozboru novinárovho posledného článku. V ňom písal o talianskej mafii a o tom, že jej chápadlá siahajú až do politiky, dokonca k samotnému bývalému premiérovi Robertovi Ficovi. Jaromír Čižnár dnes informoval o výsledkoch rozboru posledného Kuciakovho článku.

Sledujte vyhlásenie generálneho prokurátora NAŽIVO

Na záver Čižnár povedal, že dvojnásobnú vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej musia vyšetriť a urobí preto všetko.

14:50 Čižnár nechce komentovať ani vystúpenie Vasiľa Špirka, rovnako ani to, že špeciálny prokurátor Dušan Kovačik podal na Špirkovo vystúpenie disciplinárnu komisiu.

14:19 "Nemožem sa ubrániť dojmu, že v prípade, kedy mal štát malých farmárov chrániť, tak sa podieľal na ich likvidácii. A obávam sa, že sa to potvrdí. Tie spisy, ktoré sme si vypýtali, to je len začiatok," uviedol Čižnár.

14:17 "Keď poviem, že je systém chorý, tak to je ešte prijateľné slovo," povedal Čižnár.

14:13 "Nemôžem povedať verejne, čo si o tom myslím, lebo by to nebolo pekné. No nemám dôvod neveriť tým ľuďom. Ak je to pravda, štát v tejto veci na východe totálne zlyhal," povedal Čižnár na adresu situácie v poľnohospodárstve na východe. V súvislosti v Poľnohospodárskou platobnou agentúrou budú preverovať 43 spisov. "Na PPA museli o praktikách vedieť. Pani ministerka by si mala spraviť poriadok."

14:12 Čižnár nekonkretizoval ani to, či bol vrah profesionál. "Nám nebude nič platné, keď nájdeme vraha zakopaného niekde. Čím menej informácii v tomto smere, tým lepšie pre vyšetrovanie."

14:09 Medzinárodný vyšetrovací tím už vraj funguje, dvakrát sa stretli. Nie je to klasická právna pomoc a je to na dobu určitú. "Je to operatívnejší spôsob ako sa dostať k informáciám." Spolupráca bola podpísaná na rok 18. apríla.

14:08 "Najvyšší policajní funkcionári sa nemôžu dostávať k spisu," povedal Čižnár s tým, že so spismi by sa mali oboznamovať len vyšetrovateľ a prokurátor. "Nikto iný by nemal vedieť o informáciách."

14:06 "Je to kauza, ktorá sa musí objasniť, aby sa takáto špinavosť nikdy neopakovala," povedal Čižnár.

13:54 Čižnár nechcel povedať mená vysokopostavených funkcionárov, voči ktorým bola vyvodená personálna. Uviedol, že išlo o námestníkov, ktorý dozorovali 5 z ôsmich vecí, v ktorých zistili pochybenia.

13:52 Objektom bol výlučne Kuciak. "Martina Kušnírová, keď to už musím tak povedat, sa tam, chuďatko, primotala," povedal Čižnár.

"Ustálilo sa takmer s istotou, že objektom útoku bol Kuciak. Útok bol smerovaný výlučne na neho," povedal Čižnár. "Je tam posun, ale nebudem odkazovať tým, ktorí v tom majú namočené paprče, aby sa vedeli orientovať v čase a priestore."

13:47 Vačšina skutkov sa týkala Antonina Vadalu, syna Sebastiana a svokra Diega Rodu. Nastali aj čistky v Prešovskom kraji. Prvý vysokopostavený funkcionár sa vzdal postu námestníka sám, druhého navrhne na odvolanie, povedal Čižnár. V minulosti sa v tejto spojitosti spomínalo meno Františka Bicka z Trebišova, ktorého syn podnikal s Vadalom. Bicko pritom dozoroval niektoré prípady spojené s Vadalom.

13:46 Zo 79 spisových značiek bolo preskúmaných celkovo 56 spisov.

13:45 "Z 9 bola jedna chyba procesná, v 8 skutkové – buď odmietnuté predčasne, nezákonne a niektoré z dôvodov, ktoré nechápem ani ja. Ako príklad – pán nezaplatil clo, daň a potom prehlásil, že to nevedel, hoci sa dovozom komodít zaoberal. Stačilo toto vyhlásenie a bolo to zastavené," povedal Čižnár.

Peter Šufliarsky

13:40 Generálna prokuratúra zistila chybu v 9 z 56 spisov, ktoré súviseli s talianskou mafiou a jej možnými členmi na východnom Slovensku. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár povedal, že sa nemajú čím chváliť.

Od vraždy Jána a Martiny ubehli už viac ako dva mesiace. Vyšetrovatelia sú na informácie veľmi skúpi. Hneď po vražde však dosluhujúci policajný prezident Tibor Gašpar povedal, že brutálna poprava dvoch mladých ľudí súvisí s novinárovou investigatívnou činnosťou.

Generálna prokuratúra sa pustila do analýzy posledného Kuciakovho článku, v ktorom písal o bývalom premiérovi Ficovi, Márii Troškovej či Viliamovi Jasaňovi a talianskej mafii. O výsledkoch analýzy, ale aj o vyšetrovaní dvojnásobnej úkladnej vraždy má informovať generálna prokuratúra práve dnes,