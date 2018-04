ROZHOVOR Mama zavraždenej Kušnírovej otvorene: Vyhrážajú sa mi, ale ja budem bojovať

Zlatica Kušnírová od začiatku bojuje o to, aby našli a potrestali ľudí, ktorí sú zodpovední za vraždu jej milovanej Martiny a Janka. Mnohí ju za to odsudzujú, vyhrážajú sa jej a radia, aby sa modlila a doma ticho smútila. Ona to však odmieta a tvrdí, že ako matka zavraždenej má povinnosť bojovať za to, aby boli páchatelia potrestaní.

Čo hovoríte na to, že mesiac od vraždy prehovoril prokurátor a oznámil, že určili presný dátum smrti? Vy ste tvrdili od začiatku, že to bolo v stredu..

-Nemám vôbec slov. Ja mám stále pred očami čas 20:05, tvrdila som to od začiatku. Neverím im v tom vyšetrovaní vôbec. Rovnako polícia prehľadávala les mesiac po vražde.

Čo podľa vás hľadali?

- Vraj zbraň. Ale mesiac po vražde? Keď sa roztopil sneh, všetky stopy sú zahladené. Neverím, že tam niečo našli. A určite ju tam vrah nezahodil, musel ju zničiť. Keď nenašli nič v dome, tak v lese určite nič. To je hanba polície, že oni idú mesiac od vraždy stopy zaisťovať.

Komunikujú s vami vyšetrovatelia?

- Vôbec nie. Na začiatku nám len povedali, že zomreli po jednej strelnej rane a vidíte, aj to bola lož. Ani fotografie z miesta činu som nevidela. Už som bola pripravená pred dvoma týždňami, že mi ich ukážu, psychicky som sa pripravovala. Ale nič. Myslím si, že manipulujú aj so stopami, česť slušným policajtom, určite sú aj takí. No ostatným neverím.

Čo sa dialo v čase, keď vám oznámili tú strašnú správu?

- Prišli sme do Veľkej Mače a bolo ich tam asi 50. Mne povedali, že nemôžem ísť dnu, lebo zničím stopy. A tých 50 policajtov a rôznych iných ľudí ich nezničilo?

Viete akých svedkov vypočúvali?

- Viem len o mne blízkych ľuďoch a známych. Ale už kolujú rôzne konšpirácie, dokonca, či Janko nebol v Amerike za Sorosom a podobne. To by ho museli poznať, aby vedeli s akými ľuďmi sa stýkal.

Spomínali ste, že sa vám vyhrážajú..

- Áno. Začalo to tým, že ku mne chodili rôzni cudzí ľudia, že sa mám prestať objavovať na verejnosti a v médiách. Ale ja neprestanem bojovať, nezľaknem sa. Dokonca mi tvrdili, že Martinu posadol diabol, preto ju zabili. No hrozné. Teraz mi chodili výhražné listy, že sa mám ísť obesiť aj s Matovičom a podobne. Že ubližujem Ficovi, Kaliňákovi, že oni sú slušní ľudia. Pre mňa je momentálne sväté to, čo napísal Janko. A to je pravda a za tým si stojím. Ja si nedám pokoj, kým sa to nevyšetrí.

Podali ste trestné oznámenie?

- Áno, podala. Dokonca som bola prekvapená ako rýchlo to polícia začala riešiť. Boli aj tu, riešia to.

Hovorí sa o tom, že Janko bol odočúvaný...

-Áno, aj Martina mi to hovorila. Zhruba dva roky dozadu to bolo. Čiže, ak Janko robil na kauze 18 mesiacov, tak to sedí. Nemusí to tak byť presne, ale teraz si to dávam dokopy. Mali pocit, že sú odpočúvaní a tak aj bolo. Aj ja keď som s nimi telefonovala, hovorila mi, nech moc nehovorím o veciach do telefónu, lebo nás odpočúvajú.

Ako ste sa cítili, keď Robert Fico ukázal milión na stole?

- Ani vám nemôžem povedať, čo som vtedy presne hovorila, lebo som bola ráno na spovedi. Bolo to nechutné. Podľa mňa to bol zámer, aby sťažil vyšetrovanie.

Čo si myslíte o tom celom vy?

- Ja som od začiatku tvrdila, že je to politická vražda. Aj polícii vo výpovedi som to povedala. Neverili mi, trikrát som im to zopakovala. Pýtali sa, či to tak musia napísať, povedala som, že inak im nepodpíšem výpoveď. Keď si teraz spomeniem na to, v akom ohrození sme boli celá rodina, aj naša aj Jankova. Veď tam k nim chodila aj moja malá vnučka, ktorej boli krstní rodičia. Je mi z toho zle. Ale jedno vám poviem. Nech si myslí každý čo chce. Ale ja bojovať neprestanem. To jediné, čo už teraz môžem urobiť, je bojovať za to, aby boli potrestaní tí, ktorí sú za ten ohavný čin zodpovední.

