Pálffyovský kaštieľ vo Svätom Jure: Pýcha Slovenska bude opäť nádherná ako kedysi

BRATISLAVA - Neďaleko Bratislavy v malebnom mestečku Svätý Jur sa nachádza renesančné sídlo Kataríny Pálffyovej a Štefana Illéshazyho z roku 1609. Historický klenot v týchto chvíľach prechádza rekonštrukciou. Čo s ním investori zamýšľajú a ako bude po dokončení prác vyzerať? To a oveľa viac sa dozviete z našej reportáže.

Na samom konci námestia vo Svätom Jure sa nachádza historická budova, ktorej hodnotu si zrejme vie predstaviť iba málokto. Ide o renesančné sídlo Kataríny Pálffyovej a Štefana Illéshazyho zo začiatku 17. storočia, ktorého základy siahajú zrejme až do prvej polovice 13. storočia. Kus histórie.

Na Pálffyovskom kaštieli vo Svätom Jure aktuálne prebieha rekonštrukcia, ktorá má tento klenot pozdvihnúť a sprístupniť aj širokej verejnosti. „Keď investor priestory prevzal, tak sme si povedali niečo k budúcej koncepcii. Najdôležitejšia vec, o ktorej investor rozhodol, je zachovať produkciu vína, ktorá tu historicky bola, a tie horné priestory chcel ponúknuť na reprezentačné účely pre rôzne spoločenské eventy. A, samozrejme, čiastočne sme zachovávali potrebu ubytovania,“ prezradil nám architekt Ing. arch. Pavol Franko.

Úpravami prejdú aj vonkajšie priestory historického objektu. „Z hľadiska koncepcie tiež chceme upraviť nádvorie kaštieľa, kde by mali vzniknúť nové, doplňujúce spoločenské funkcie typu malých koncertov, svadieb alebo nejakých mestských slávností. To všetko chce investor zrealizovať a ponúknuť priestory aj mestu a obyvateľom Svätého Jura,“ prízvukuje architekt. Brány Pálffyovského kaštieľa sa tak po ukončení rekonštrukcie nezatvoria, práve naopak, nádvorie by malo byť sprístupnené širokej verejnosti.

Počas počiatočných rekonštrukčných zásahov sa v priestoroch historického objektu našlo aj niekoľko zaujímavých archeologických nálezov. „Keďže je to národná kultúrna pamiatka, tak sme veľmi úzko spolupracovali s Krajským pamiatkovým úradom a ten už mal určité predstavy o zachovávaní toho pôvodného historického objektu. Ďalšie postupy našej rekonštrukcie tiež ovplyvnil pamiatkový výskum, ktorý stále prebieha. V súčasnosti prebieha archeologický prieskum na nádvorí, pivniciach, v suterénoch... A ten nám hovorí, akým smerom by sme mali ten samotný výzor kaštieľa posunúť alebo zachovať,“ vysvetlil nám.

Archeologickým prieskumom sa podarilo nájsť miesto, na ktorom sa v dávnej minulosti nachádzal lis na hrozno, či starú kanalizáciu z kameňov, ktorá môže siahať až do 16. storočia. Investor však rozhodne neplánuje cenné historické nálezy zaliať betónom. „Veľmi dobre si uvedomuje, že to môže byť dobrým ťahúňom a veľkým zatraktívnením tohto objektu,“ dodal architekt. Viac sa dozviete z nášho videa, v ktorom sa tiež budete môcť pokochať ďalšími zábermi z Pálffyovského kaštieľa.