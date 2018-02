Slovensko prišlo o ďalšiu pamiatku: Namiesto unikátnej budovy parkovisko

V Hanušovciach nad Topľou sa nachádza Sušiareň liečivých bylín z 30. rokov 20. storočia. Túto unikátnu budovu postavil židovský podnikateľ Aexander Wohl, ktorý dodával vysušené liečivé rastliny českým a švajčiarskym firmám.

Ako mnoho iných Židov, aj Wohl prišiel o svoj podnik počas 2. svetovej vojny vo fašistickom Slovenskom štáte. Sušiareň získala rodina Petríkovcov, no úspešní neboli. V novembri v roku 1993 bola sušiareň zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Dôvodom bola jej konštrukcia s dômyselným systémom samovetrania.

V roku 2013 sa k pamiatke dostal doktor Valentín Dulina. Ten sa pamiatkarov na rovinu opýtal, či môže chránenú budovu zbúrať. Tí mu to však, samozrejme, nedovolili. Od tej doby začali sušiareň ničiť vandali. Neskôr sa Dulina tváril, že ide pamiatku zrekonštruovať, na čo aj dostal povolenie. No zrazu objekt predal a nechal si len pozemok.

Podľa miestnych najskôr prišli nejakí chlapi, vraj z firmy v Petrovciach, s tým, že idú dávať na sušiareň novú strechu. "Starú zhodili, odišli a viac sa nevrátili. Potom sa tu objavili deťúrence z osady a rozmlátili, čo sa dalo. Vraj im to dovolil pán doktor," povedala suseda pre týždenník Plus 7 dní. Pamiatka, ktorá bola vlani ešte v poriadku, je tak dnes v úbohom stave. Doktor Dulina by chcel rozšíriť pozemok, na ktorom stojí pamiatka – údajne preto, aby si na ňom postavil parkovisko, pretože má pri sušiarni lekáreň.

Prípadom sa zaoberajú aj pamiatkari a polícia. "Obvodné oddelenie PZ v Hanušovciach n/Topľou, prijalo v danej veci oznámenie od zástupcu mesta Hanušovce n/Topľou. Vec je zatiaľ evidovaná a objasňovaná ako priestupok. Bola zaistená časť z dosák pochádzajúcich z tejto budovy, bolo vykonaných niekoľko výsluchov a operatívnych previerok," povedal Daniel Džobaník, prešovský policajný hovorca.

"Taktiež sme požiadali Krajský pamiatkový úrad Prešov o vyčíslenie škody, ten nám následne oznámil, že našu požiadavku postúpil do Bratislavy na Pamiatkový úrad SR. Od vyčíslenia škody závisí, či bude vec prekvalifikovaná z priestupku na trestný čin Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky," dodal Džobaník.

Redaktorovi týždenníka sa podarilo zastihnúť aj doktora Dulinu, majiteľa pozemku, na ktorom stojí pamiatka. No ten sa pred nimi zatajil. "Dobrý deň, vy ste pán doktor Dulina?" opýtal sa redaktor. "Nie," odpovedal muž a odkráčal do ordinácie, ktorá vzápätí začala brať prvých pacientov.