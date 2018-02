Akčné ráno v bratislavskej MHD: Vodič sa bál o svoju imunitu, v amoku vybehol na chorú ženu

BRATISLAVA – Raňajšia cesta do práce sa zmenila na dramatické divadlo. Mladý Slovák, ktorý sedel v zadnej časti autobusu, na svoj telefón natočil kuriózny moment, kedy vodič linky 68 zvýšil hlas na cestujúcu, ktorá mala evidentne chrípku. Následkom toho zastavil celý autobus. Vyše dvadsať nervóznych cestujúcich si muselo vypočuť ostrú výmenu názorov. Vodičovi prišiel dohovoriť aj dispečer dopravného podniku.

Na sociálnej sieti sa objavilo autentické video, ktoré poukazuje na hrubé a arogantné ľudské správanie. Vodič bratislavskej mestskej hromadnej dopravy verbálne zaútočil na ženu, ktorá sedela na prvom sedadle hneď pri jeho kabíne. Autor videa Blažej, ktorý celý incident natočil, sprvu sedel v zadnej časti autobusu. Keď videl, že situácia naberá na obrátkach, premiestnil sa priamo k vytočenému vodičovi a urazenej žene. „Takto sa cestuje v Bratislave MHD, pán vodič ma asi komplexy,“ popísal svoje video Blažej.

Incident sa odohral počas utorňajšieho rána, 6. februára cca o 5 hodine a 15 minúte. V linke číslo 68 v smere z Petržalky do Nového mesta bolo poriadne rušno. Vodiča k akcii podnietilo, keď počul, že cestujúca veďľa neho opakovane kašle. Zastavil autobus a poprosil ju, nech si presadne do zadnej časti. „Povedal som jej slušne, aby si išla odsadnúť dozadu lebo zakaždým, keď mám dva dni voľna, tak ležím doma,“ povedal vodič, ktorý sa v hádke odvolával na alarmujúci stav nakazených ľudí chrípkou. „Pani tu celý čas kašle, chrchle už od Petržalky,“ argumentoval vodič cestujúcim, ktorí sa ženy zastali. Zároveň im vyčítal drzosť, že nemajú oprávnenie na to, aby si ho fotografovali.

Do gradujúcej situácie musel zasiahnuť aj privolaný dispečer bratislavského dopravného podniku. „Celkovú situáciu v autobuse linky číslo 68 bol preveriť dopravný dispečer, ktorý nakoniec vydal pokyn vodičovi pokračovať v jazde,“ informoval nás Mikle, vedúci odboru pre marketing a komunikáciu Dopravného podniku v Bratislave.

Mikle ozrejmil, že vodič má oprávnenie z autobusu vylúčiť len osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Taktiež osoby, ktoré majú mimoriadne znečistení odev. Vzniknuté nedorozumenie bude dopravný podnik prejednávať.