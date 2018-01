Nenaleťte fámam o extrémnych mrazoch: PREDPOVEĎ Takéto počasie náš čaká v januári

"V tomto týždni by malo byť počasie oveľa turbulentnejšie so zrážkami. V nížinách by to mali byť zrážky striedavo vo forme sneženia a dažďa, pričom nie je vylúčené, že v krátkom čase napadne aj veľa nového a mokrého snehu. Sneh by mal pribudnúť hlavne na horách. Malo by byť aj pomerne veterno. Nejaké extrémne mrazy sa neočakávajú, pretože bude dosť oblačnosti a bude fúkať vietor. No na pocit bude dosť nevľúdne," vysvetlil Pavel Matejovič.

Predpokladané teplotné odchýlky od dlhodobého priemeru v tomto týždni.

Podobnú predpoveď podľa neho uvádzajú všetky aj národné meteorologické služby v okolitých štátoch. Prvá polovica januára skončí v porovnaní s dlhodobým priemerom ako veľmi teplá. Druhá polovica januára by už mala byť o niečo chladnejšia, no teplotná odchýlka by mala byť okolo dlhodobého priemeru. "Január ako celok preto skončí s najväčšou pravdepodobnosťou ako teplotne nadnormálny," dodal odborník.