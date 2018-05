Jakub natočil unikátne VIDEO: Je tak upokojujúce, že neodtrhnete od neho oči

Aj takto sa dá propagovať veda! Jakub zo Slovenska dostal pred pár mesiacmi nápad natočiť video, ktorým by prispel k popularizácii vedy medzi mladou generáciou. S pomocou internetovej komunity sa mu túto myšlienku podarilo premeniť na realitu. Ide o časozberné video zachytávajúce ako zlatý magnetický tmel postupne pohlcuje silný magnet. Nakrúcanie trvalo viac ako päť hodín, no Jakub ho vtesnal do približne dvoch a pol minút. Zábery, ktoré spracovával až štyridsať hodín, pôsobia mimoriadne upokojujúco, a preto, keď si chcete oddýchnuť po náročnom dni, možno práve ich sledovanie bude pre vás to pravé.

Video už stihlo oceniť aj viacero užívateľov. Zac napríklad napísal, že pri jeho pozeraní mal taký zvláštny uspokojivý pocit. "Je to krásne. Páči sa mi, že autor sa zameral viac na vizuálnu stránku veci, než aby len sucho slovne objasnil princíp experimentu," pridal sa ďalší.