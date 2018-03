BRATISLAVA - Po Veľkej noci príde prvýkrát do Bratislavy so svojím koncertom americká speváčka Snatam Kaur, ktorá prináša povznášajúcu duchovnú hudbu žánra new age. Liečivý zážitok hudby, ktorý si doprajú aj svetové celebrity, môžete už budúcu stredu 4. apríla zažiť v bratislavskom Istropolise v rámci jej európskeho turné Light of the Beloved.