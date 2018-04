Svetová hrozba zažehnaná: Kim Čong-un oznámil koniec jadrových a raketových testov

Podľa Kimovho vyhlásenia Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) prestane od soboty vykonávať skúšky jadrových zbraní a medzikontinentálnych balistických rakiet. Plánované je taktiež uzavretie zariadenia na jadrové testy v severnej časti krajiny, uviedla severokórejská tlačová služba KCNA, ktorej správu prevzala juhokórejská agentúra Jonhap.

Pozastavenie jadrových testov považuje Pchjongjang podľa týchto zdrojov za dôležité pre celosvetové jadrové odzbrojenie, pričom sa chce zapojiť do medzinárodného úsilia o úplné zastavenie takýchto testov.

Severná Kórea naposledy uskutočnila jadrovú skúšku vlani v septembri, keď oznámila, že úspešne otestovala vodíkovú bombu. V novembri zase oznámila, že vlastní novú balistickú raketu schopnú zasiahnuť ktorúkoľvek časť americkej pevniny. Rozhodnutie o pozastavení jadrových a raketových testov KĽDR bolo prijaté v piatok na zasadnutí ústredného výboru tamojšej vládnucej Kórejskej strany práce.

Severná Kórea už skôr vyjadrila ochotu rokovať o zrieknutí sa celého svojho jadrového arzenálu. Urobila tak pred stretnutím Kim Čong-una s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, ktoré je naplánované na 27. apríla. Očakáva sa, že Kim a Mun budú rokovať o denuklearizácii Kórejského polostrova, ako aj o možnej mierovej zmluve ako formálnom ukončení Kórejskej vojny z rokov 1950-1953. Na nadchádzajúce týždne je okrem schôdzky Kima a Muna naplánované aj stretnutie Kima s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Za "veľmi dobrú správu pre Severnú Kóreu a svet" označil americký prezident Donald Trump oznámenie z noci na sobotu, podľa ktorého budú s okamžitou platnosťou pozastavené severokórejské testy jadrových zbraní a rakiet dlhého doletu.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.