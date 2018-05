Povinné čipovanie psov: Cena maximálne 10 eur, budú aj nulové platby

BRATISLAVA - Povinné čipovanie psov, ktoré prináša návrh novely zákona o veterinárnej starostlivosti, by malo stáť maximálne desať eur. Zároveň, pri osobách v hmotnej núdzi, ktoré majú psov narodených do 31. októbra 2019, má zaplatiť čipovanie štát. S takýmto pozmeňujúcim návrhom k vládnej novele prišiel predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. O právnej norme poslanci diskutovali v závere deviateho rokovacieho dňa 31. schôdze NR SR.

Majitelia budú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od narodenia. V prípade jeho predaja či darovania bude začipovanie povinné ešte pred zmenou vlastníka, bez ohľadu na vek šteňaťa. Registrácia psov a ich majiteľov sa bude viesť v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Množiteľov tak bude možné identifikovať a potrestať.

Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín od začipovania zaevidovať do registra. Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom veterinárneho lekára. Rovnako má postupovať aj pri úhyne psa. Zvieratá narodené do 31. augusta 2018 budú musieť byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019.

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nom. SNS) v záverečnom slove po skončení rozpravy vyhlásila, že samotná novela, ktorá má zviera zadefinovať v Občianskom zákonníku ako cítiacu bytosť, bola pripravovaná v širokom okruhu odborníkov a zainteresovaných. "Pokúsime sa uviesť zákon do praxe a až tá ukáže, v akej miere je aplikovateľný. Ak ho bude treba novelizovať, tak to urobíme," uistila. O novele sa bude definitívne hlasovať v piatok (25.5.).

Vo štvrtok (24.5.) ráno sa riadne rokovanie pléna preruší. Na programe je totiž mimoriadna schôdza, na ktorej sa opoziční poslanci pokúsia vysloviť nedôveru Matečnej.