Katolícki kňazi podporujú Kotlebu! Vo výzve zverejnili dôvody, je medzi nimi aj kontroverzný Kuffa

Ľudová strana Naše Slovensko navrhuje sprísniť potratovú politiku na Slovensku a zakázať svojvoľné a neodôvodnené umelé prerušenie tehotenstva. Novelu zákona Kotlebova strana predložila do parlamentu a vyzvala všetky parlamentné strany, aby ich návrh podporili.

Kňazi vyzvali k podpore novely zákona

"Pre veriacich katolíkov je umelý potrat úmyselné a chcené zabitie nevinného a bezbranného dieťaťa. Je to zlo samé v sebe, ktoré nedokážu ospravedlniť žiadne okolnosti. Neexistuje dôvod, pre ktorý by sa dalo ospravedlniť napomáhanie takémuto zlu, alebo jeho nezabráneniu," napísali kňazi vo svojej výzve. "Nevyužitie príležitosti hlasovať za zlepšenie potratového zákona je porušením vážnej povinnosti kresťana katolíka a zanedbaním dobrého."

Foto: SITA/Radoslav Maťaš

Evangelium Vitae nášho milovaného svätého pápeža Jána Pavla II. jasne hovorí, že umelý potrat a eutanázia sú zločinmi, ktoré žiaden ľudský zákon nemôže uznať za prípustné, apelovali na poslancov vo výzve. "Zákony, ktoré tak robia, nielenže vôbec vo svedomí nezaväzujú, ale stavajú človeka pred vážnu a konkrétnu povinnosť postaviť sa proti nim na základe námietok svedomia," uvádzajú kňazi.

Tak vnútorne nespravodlivý zákon, akým je zákon pripúšťajúci potrat a eutanáziu, nemožno nikdy použiť ani sa zúčastňovať na vytváraní verejnej mienky v prospech takéhoto zákona, ani ho podporiť hlasovaním, uviedli kňazi. "Vyzývame všetkých poslancov Národnej rady SR, aby sa hlasovaním postavili za život nenarodených detí. Dobrý zákon je potrebné podporiť bez ohľadu na osoby. Nech Boh požehná každé dobré dielo, ktoré zachráni nevinné deti."

ThDr. PaedDr. Mgr. art. Peter Dufka, PhD., SJ

ThDr. PaedDr. ICLic. Jozef Maretta, PhD.

Ing. Mgr. Marián Kuffa, dr. h. c.

Mgr. Pavol Hudák - rektor Domčeka Anny Kolesárovej

Mgr. Dušan Škurla

Ing. Emil Šafár, SDB

Mgr. Peter Tomša, OFMCap

Mgr. Benjamín Kosnáč

Felix Tkáč, OFMCap

Ján Mikuláš Bohdal, OFM

Stanislav Ladislav Baláž, OFM

Jozef Róbert Chabada, OFM

Peter Ginepro Barok, OFM

Mgr. Ľudovít Gabriš - farár Červený Kameň

Mgr. Vladimír Nemec - školský kaplán Prešov

Mgr. Štefan Kaňuk - školský kaplán Prešov

Mgr. František Mašek - farár Krškany

Mgr. Ivan Hupka - farár Brezno – Mazorníkovo

SaS návrh nepodporí

Poslanci NR SR za stranu Sloboda a Solidarita nebudú hlasovať za sprísnenie podmienok, za akých môže byť na Slovensku vykonaná interrupcia. "Nevidíme žiaden dôvod meniť status quo, ktorý platí dlhodobo a je výsledkom ťažko dosiahnutého konsenzu," uviedli v spoločnom vyhlásení predstavitelia SaS.

Foto: SITA/Diana Černáková

Pod vyhlásením sú podpísané poslankyne za SaS Natália Blahová, Lucia Ďuriš Nicholsonová a Jana Kiššová. Strana SaS uznáva právo žien na interrupciu do 12. týždňa tehotenstva, a to bez obmedzenia. "Jediným a podľa nášho názoru hlavným obmedzením interrupcií má byť zodpovedný sexuálny život, vhodná osveta a svedomie. To sa netýka len žien, ale aj mužov," dodali poslankyne.

Matovičov odkaz je jasný

Poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) budú mať pri hlasovaní o protiinterrupčnom zákone voľnú ruku. Ako povedal predseda hnutia Igor Matovič, klub OĽaNO hlasoval v kultúrno-etických otázkach vždy slobodne. "Zákon je pre mňa dôkazom, že ho predkladajú fašisti. Aj Adolf Hitler hovoril o postihnutých ľuďoch ako o menejcenných. Aj kotlebovci hovoria, že postihnuté deti sú menejcenné. Je to krásny dôkaz, že zákon predkladajú fašisti," vyhlásil Matovič.

Foto: TASR/Martin Baumann

"Predkladateľmi sú fašisti, ktorí snívajú o krvi a hádžu dlažobné kocky na matky s deťmi. Nechcem byť s nimi spájaný. Ale zákon, ktorý predkladajú, môže viesť k záchrane viacerých nenarodených detí, práve preto, že sprísňuje súčasnú nevyhovujúcu legislatívu,” napísal na sociálnej sieti Facebook poslanec Ján Marosz a dodal, že ak sa nedá na stôl nič lepšie, bude povinný hlasovať za to, čo sa predkladá.

Kotlebovci chcú sprísniť potratový zákon

Kotlebovci chcú zrušiť možnosť vykonávať interrupcie do 12 týždňov tehotenstva len na základe žiadosti ženy. Možné interrupcie by mali byť len v troch odôvodnených prípadoch. V prípade ohrozenia života ženy a ak žena dá na interrupciu súhlas. V prípade, ak žena otehotnela v dôsledku trestného činu, napríklad po znásilnení, tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a interrupcii nebránia zdravotné problémy ženy, a ak žena o to sama požiada.

Foto: SITA/Diana Černáková

Tretím prípadom je výnimka, keď ide o genetický chybný vývoj plodu a tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov. Novelou zákona chcú zabrániť modernej potratovej turistike, keď cudzinky chodia k nám na interrupciu, lebo v ich krajinách sú interrupcie zakázané alebo drahšie. Jedine v prípade, ak by bol ohrozený život cudzinky, by mohla na Slovensku podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva. ĽSNS nechce brať nikomu slobodnú možnosť voľby, preto v zákone ponechávajú možnosť voľby v istých prípadoch.

Výzva poslancom

Zástupcovia kresťanských organizácií vo štvrtok listom vyzývali poslancov NR SR na predkladanie a podporu návrhov zákonov, ktoré zlepšia ochranu života každého človeka. Vo výzve upozorňujú, že politické snahy, ktoré sú zacielené na obmedzenie alebo zákaz ničenia nenarodeného dieťaťa, sú nielen legitímne, ale v pravom zmysle slova primárne.

"Ľudský život sa začína počatím. Právo na život je prvé zo všetkých práv, bez neho niet ďalších ľudských práv. Právo na život je neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné. Nikto nemá právo siahnuť na život nevinného človeka," píšu vo výzve. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) nebude podľa jej hovorcu Martina Kramaru k novele interrupčného zákona vydávať výzvy ani pokyny.

Ako povedal Kramara, na morálnej rovine je jasné, že cirkev sa stavia za ochranu života nenarodených. "Na rovine politického života majú kompetenciu politickí predstavitelia," uviedol. "Skutočnosť, že s agendou teraz vychádza politický subjekt, ktorý v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti nevystupuje konzistentne, je otázkou na spytovanie svedomia pre všetkých veriacich poslancov," zdôraznil Kramara.