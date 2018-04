MŽP: Ak by sa vývoz kontaminovanej pôdy na D4 potvrdil, išlo by o vážne porušenie

Výstavba diaľnice D4

BRATISLAVA - Ak by sa podozrenia z vývozu kontaminovanej pôdy na úsek stavby diaľnice D4 potvrdili, išlo by o vážne porušenie zákona. Uviedlo to ministerstvo životného prostredia s tým, že Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) sa podnetom zaoberá, a kým nebude vec prešetrená, envirorezort ju nemôže komentovať.