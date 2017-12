Martin Klus preukázal vysokú mieru politickej kultúry, tvrdí Sulík

Na otázku, či by Klusa motivoval k tomu, aby kandidoval za europoslanca uviedol, že „Martin Klus má v Banskej Bystrici dobrú povesť a vie si predstaviť pre neho aj lepšiu pozíciu". Či mu odporúča kandidovať za primátora Banskej Bystrice však nepotvrdil. „Tomu sa budeme venovať po sviatkoch. Viem si to predstaviť, ale podmienka je, že on to musí chcieť," dodal šéf liberálov.

Na adresu nového župana Bratislavského kraja Juraja Drobu uviedol, že pri rozhodovaní o veciach má veľkú mieru autonómie. „My sme si s Jurajom Drobom sadli a bavili sme sa o zásadných veciach, ako sa má župa rozvíjať. Je dôležité, aby mal voľné ruky, aby mu nechodil každú chvíľu do toho niekto rozprávať. Výrazne sa bude venovať infraštruktúre, to je jedna z jeho priorít. Potom stredné školy, ktoré tiež patria pod župy," dodal Sulík.