MEGAŠKANDÁL v slovenskom futbale: Polícia odhalila úplatky v prvej lige, Trnava získala titul pochybne

BRATISLAVA – V slovenskom futbale sa schyľuje k najväčšiemu škandálu ostatných rokov. Informácie, ktoré sa podarilo získať polícii operatívnou činnosťou, totiž naznačujú, že Spartak Trnava mohol vyhrať titul vďaka korupcii. Minimálne v jednom prípade existujú zadokumentované svedectvá a dôkazy, z ktorých vyplýva, že „známa firma z futbalového prostredia“ uplácala hráčov práve v zápasoch Trnavy. Mená svedkov a policajného agenta z vyšetrovacieho spisu zatiaľ kvôli ich bezpečnosti uvádzať nebudeme. Prípadom sa zaoberal aj SFZ, no vzhľadom k obrovských podozreniam ho prevzala NAKA.

Podozreniami z korupcie v našej prvej lige sa začala polícia zaoberať ešte v decembri minulého roka. Z operatívnych informácií vyplýva, že v našej lige dochádzalo minimálne počas tohtoročnej sezóny k podplácaniu hráčov a ovplyvňovaniu zápasov. Na základe získaných informácii podal vyšetrovateľ návrh na začatie trestného stíhania. „V rámci operatívneho preverovania boli vykonané úkony s poukázaním najmä na fakt, že sa jedná o trestnú činnosť v špecifickej oblasti, a to v prostredí úzkeho a špecifického typu osôb, ktoré sa navzájom poznajú a nanajvýš dobre poznajú prostredie, v ktorom k samotnej korupčnej činnosti dochádza, a preto bolo potrebné na zadokumentovanie tejto trestnej činnosti veľmi citlivo vyhľadať, osloviť a získať spolupracujúce osoby, prostredníctvom ktorých by bolo možné nadobudnúť bližšie informácie o celom priebehu trestnej činnosti, to znamená k záujmovým osobám a ich prepojeniam, formám, miestam, kde k tejto trestnej činnosti dochádza. Z toho dôvodu bola prostredníctvom operatívno-pátracej činnosti vytypovaná spolupracujúca osoba s PZ pohybujúca sa v záujmovom prostredí,“ píše sa v spise.

Prípad, ktorý to celé začal

Podľa informácií polície operuje na Slovensku človek, cez ktorého sa ovplyvňujú zápasy podplácaním hráčov alebo rozhodcov. Postup je vždy rovnaký. Keďže danú osobu futbalisti dobre poznajú, ozve sa im sama. Sľubuje im okrem finančnej odmeny aj rôzne výhody pri postupe v kariére, prestupy do lepších klubov a v neposlednom rade im údajne vždy hovorí, že oni sú len poistka, že „je to už aj tak vybavené“.

Rovnaký postup bol použitý aj tento rok v prípade, ktorý je zdokumentovaný so svedkami a iným dôkazovým materiálom. Konkrétne ide o zápas Ružomberok - Spartak Trnava. Za 5000 eur mal hráč zabezpečiť, že domáci v tomto zápase nevyhrajú. Peniaze mu mali byť odovzdané na čerpacej stanici. „Známa firma“ sa s ním dohodla na stretnutí, na ktorom mu oznámila všetky detaily. Keďže však hráč tento pokus o uplácanie oznámil, spustilo sa veľké vyšetrovanie najskôr v klube, potom v SFZ a nakoniec na polícii.

Rovnaký systém uplácania funguje už roky

Podľa viacerých výpovedí a zistení nebol tento prípad pokusu o úplatok jediný. Slová zainteresovaných hovoria o tom, že to takto v našej prvej a druhej lige funguje už dlhší čas. Viaceré výsledky boli ovplyvnené práve hráčmi, ktorí sa nechali uplatiť.

Z futbalového prostredia sa polícii podarilo zistiť, že muž, ktorý ponúkal úplatky, je veľmi dobre známy hráčom aj trénerom. „S touto osobou sa spája ovplyvňovanie zápasov, a to v takom zmysle, že táto osoba v minulosti, ako aj v súčasnosti chodí za hráčmi a ponúka im úplatky za to, aby v jednotlivých zápasoch hrali určitým spôsobom, avšak z tohto dôvodu, že táto osoba je vo futbalovom prostredí vplyvnou osobou, tak nikto voči tejto osobe nevystúpi, a preto sa im nikdy nepodarilo nejakým spôsobom doteraz dané skutočnosti aj preukázať.“

Zápas skončil napokon 0:0 a o dve kolá neskôr Spartak Trnava už oslavoval titul po zápase s Dunajskou Stredou, ktorý skončil 2:0. Už do 12. minúty pritom padli tri červené karty a Trnava premenila penaltu. Okrem toho za posledné dva mesiace vyhrala Trnava iba dva zápasy. Raz doma s Ružomberkom a raz so Slovanom, ktorý dostal červenú kartu.

Zaujímavé je, že v minulosti sa o korupcii a titule hovorilo v súvislosti so sezónou 1996/97, keď práve Trnava stratila šancu získať prvé miesto a predbehli ju Rezešove Košice. Viacerí hráči s odstupom času potvrdili, že posledné kolo, ktoré rozhodlo o titule, bolo ovplyvnené inde než na trávniku.