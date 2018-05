Najväčší favorit na post nového šéfa polície má blízko k Bašternákovi! Biznis so zaťom

Ministerka vnútra Denisa Saková by dnes mala vymenovať nového prezidenta Policajného zboru SR. Pod tlakom verejnosti oznámil pred niekoľkými týždňami Tibor Gašpar, že vo funkcii končí. Oficiálne by mal skončiť 30. mája. Saková hovorila o troch kandidátoch, no v posledných dňoch sa ako horúci kandidát skloňuje Marián Slobodník. Kým Gašpar mal za sebou Bödörovcov, vyzerá to tak, že Slobodník má za sebou Kaliňákových ľudí.

Slobodník má blízko k Bašternákovi

Topky zistili, že jeho styky sú vážnou prekážkou k jeho vymenovaniu. Ako sa nám podarilo zistiť, Slobodník má blízko ku kontroverznému podnikateľovi Ladislavovi Bašternákovi, ktorý figuroval v kauze spojenej s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom.

Manželom dcéry Mariána Slobodníka missky Simony je Andrej Brna, ktorý je spolu s Bašternákom konateľom vo firme One Fashion Outlet 1 s. r. o. Podľa viacerých dokumentov mali podnikatelia uzavreté zmluvy so štátom. Konkrétne ide o zmluvu so štátnou firmou MH Invest, s. r. o. Brnu s Bašternákom zachytil na videu Jozef Viskupič, súčasný trnavský župan. V roku 2016 v kaviarni natočil Bašternáka a dal mu tričko Fico chráni zlodejov.

One Fashion Outlet Voderady vznikol v roku 2013 a mal sa stať slovenskou náhradou obľúbeného rakúskeho centra v Parndorfe. Za plánmi bol aj podnikateľ Ladislav Bašternák, blízky vládnemu Smeru a podozrivý z daňových podvodov. Z firmy, ktorá obchodné priestory vlastní, odišiel v decembri 2015.

Bašternák s Brnom na káve

Podľa našich informácií mali Brnovci spolu s Bašternákom tráviť dovolenku vo Francúzsku. Kauzy Ladislava Bašternáka sa dodnes vyšetrujú. Slobodníkova dcéra Simona sa v roku 2003 stala vicemiss SR. Marián Slobodník je bývalým riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.