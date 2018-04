Americký búrlivák o najznámejšom hudobnom festivale: Vstup zakázaný!

“Nikdy som si nemyslel, že budem hrať na festivale, kde som mal zakázaný vstup," uviedol v tejto súvislosti na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Aký mal festival pre tento krok dôvod, Manson nevysvetlil.

Štyridsaťdeväťročný Marilyn Manson, vlastným menom Brian Hugh Warner, založil v roku 1989 spolu s gitaristom Daisym Berkowitzom kapelu Marilyn Manson. Berkowitz ju však v roku 1996 opustil a vlani v októbri zomrel. V súčasnosti v zostave okrem Mansona pôsobia aj Tyler Bates (gitara) či koncertní hráči Paul Wiley (gitara), Gil Sharone (bicie) a Juan Alderete (basgitara). Formácia má na konte štúdiovky Portrait Of An American Family (1994), Antichrist Superstar (1996), Mechanical Animals (1998), Holy Wood (In The Shadow Of The Valley Of Death) (2000), The Golden Age Of Grotesque (2003), Eat Me, Drink Me (2007), The High End Of Low (2009), Born Villain (2012), The Pale Emperor (2015) a Heaven Upside Down (2017).