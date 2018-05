Kriminálny seriál Za sklom je späť! Kamila Magálová otvorene: Na toto by som nemala žalúdok

BRATISLAVA- Dlho očakávané a niekoľkokrát odkladané pokračovanie obľúbenej kriminálky Za sklom je tu. Dnes večer Televízia Joj odvysiela po úspechu prvej série aj druhú, kde pokračujú príbehy elitných policajtov Nora a Maxa, ktorých boj za spravodlivosť nakoniec postaví proti sebe. Ich šéfku, komisárku Zoru si zahrala skvelá herečka Kamila Magálová (67) a my sme ju nedávno vyspovedali a zisťovali, ako sa jej pokračovanie nakrúcalo. Otvorene priznala, že na toto by reálne žalúdok nemala.

V druhej sérii obľúbeného seriálu Za sklom si opäť môžu fanúšikovia kriminálok vychutnať príbehy dvoch elitných policajtov Nora a Maxa, ktorých rozdelilo vyšetrovanie náročného prípadu. Maxo, ktorého hrá Tomáš Maštalír, odhaľuje pozadie medzinárodného obchodu so zbraňami. Ján Koleník ako Noro sa po odchode z polície stal pravou rukou Slančíka, ktorého hrá skvelý Jiří Bartoška, a stojí na opačnej strane zákona.

Jeden z najväčších projektov televízie JOJ divákov zaujal natoľko, že sa nevedeli dočkať druhej série. Hoci jej prvú epizódu uviedla Jojka na obrazovky 8. novembra 2017, po odvysielaní oznámila, že kriminálku sťahuje a diváci ju uvidia až začiatkom roka 2018. Špekulovalo sa, že ju musia zostrihať kvôli vyššej politickej moci. Tak či onak, seriál si diváci budú môcť pozrieť už dnes večer a dostane priestor dva dni v týždni, v utorky a stredy, v hlavnom vysielacom čase o 20:35.

Jednou z hlavných postáv seriálu Za sklom je aj komisárka Zora, ktorú hrá skvelá herečka Kamila Magálová, a tak nás zaujímalo, ako sa jej pokračovanie nakrúcalo. „Veľmi dobre, pretože je to kvalitný scenár a hrám s vynikajúcimi kolegami, celý ten štáb je výborný a má to obmedzený počet dielov, čo je tiež úžasné, nie je to nekonečný príbeh. Vyskúšala som si rolu komisárky, navyše so šarmantnými mladými partnermi, ktorí ma museli poslúchať,“ odvetila s úsmevom topkám Magálová.

Zisťovali sme, či by si toto povolanie vedela predstaviť aj v reálnom živote. „Isteže, je to zaujímavé. Neviem, či by som na to mala žalúdok, lebo tam sa stretávate so všelijakými tragédiami a nepríjemnými vecami, takže radšej zostanem pri tom herectve,“ povedala známa ryšavka. Tá komisárku zahrala bravúrne a dokonca sa aj výzorom podobá na známu francúzsku herečku Véronique Genest, ktorá v minulosti stvárnila snáď najznámejšiu komisárku.

Určite si mnohí pamätajú francúzsky detektívny televízny seriál Julie Lescaut, kde hrala v hlavnej úlohe. Žeby bola Magálová taká slovenská Lescautová? „Áno, áno,“ odvetila súhlasne s úsmevom herečka a pokračovala ďalej: „Ale na to musíte mať povahu, musíte mať danosť a na toto ja asi danosť nemám, ale zahrať ju, keď mi ju napíšu v scenári, nech sa páči,“ zhodnotila s úsmevom Magálová, ktorú najbližšie čaká v Čechách nakrúcanie rozprávky s Dušanom Rapošom s názvom Když draka bolí hlava. Viac sa dozviete z VIDEA.