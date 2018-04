Chudobnému Lackovi zo Superstar sa už sypú peniaze: Za prvé vystúpenie dostal tisíce eur!

Ladislav Angyal, ktorý sa objavil na kastingu SuperStar, si získal divákov nielen vďaka vlastnej pesničke Pošta, ale najmä ťažkým životným osudom. Po tom, ako sa v SuperStar odvysielal príbeh Lacka, ktorý žije s mamou v ťažkých životných podmienkach, sa mu ľudia aj vďaka televízii Markíza vyzbierali na lepšie bývanie úžasnou sumou 51-tisíc eur. A na konte tak už má poriadne mastný balík peňazí. To však nie je všetko!

Český moderátor Leoš Mareš totiž oprášil svoj spev a usporiadal šou pred 18-tisícovým publikom, kam si ako hosťa zavolal aj mladého nádejného speváka Lacka, ktorý zaspieval svoju skladbu Pošta. Napriek tomu, že vedel, že vystúpenie nebude zadarmo a dostane zaň honorár, suma, ktorú mu Mareš dal, ho doslova šokovala. „Tak ti, Ladislav, za tvoj prvý koncert dávam honorár 100-tisíc českých korún (čo je 3 927 eur, pozn. red.),“ oznámil Leoš na koncerte prekvapenému mladíkovi.

Zaujímalo nás preto, ako sa Angyal cítil a čo na to hovorí, že za svoj prvý koncert zinkasoval takú mastnú sumičku. „Ja som bol potešený, že ma Leoš pozval na jeho koncert. Vôbec som nebol nervózny. Išiel som na pódium s tým, že si to idem užiť a vôbec som nečakal, že celá aréna bude so mnou spievať teoreticky hitovku,“ priznal topkám Lacko, ktorý nechápe, že z jeho skladby je už hit a že za jej odspievanie dostal aj kopu peňazí. „My sme s Leošom boli dohodnutí, keď mi volal, že za to dostanem honorár, ale vôbec som neočakával, že bude v takejto výške, taký vysoký. Bol som z toho veľmi prekvapený,“ netajil spevák, ktorý je vďačný všetkým ľuďom, ktorí mu poslali peniaze, aby mohol s mamou lepšie žiť. Uvedomuje si, že 51-tisíc eur je dosť veľký balík peňazí.

Zaujímalo nás preto, na čo tie peniaze použije. „Je to taký balík peňazí, že sa dokážem zabezpečiť do budúcnosti a ešte aj pomôcť mamine. Priorita je bývanie a už je vykukané niečo a začína sa to riešiť, a potom s ostatnými peniazmi sa uvidí, čo a ako,“ dodal na záver Angyal, ktorému účinkovaniu v šou prakticky zmenilo život.