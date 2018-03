Drsná vojna medzi slovenskými spravodajcami: Si imitácia moderátora, robíš nám hanbu!

Mimoriadne ostrý rozpor vyvolal komentár mediálneho analytika Martina Gondu, ktorý sa na sociálnej sieti kriticky vyjadril na adresu Nora Dolinského z TA3. Ten podľa neho pri moderovaní na politikov nevyvíja dostatočný nátlak, aby získal odpovede na kladené otázky.

„Svojej úlohe sa spreneveril hneď v úvode, keď nedostal odpovede na svoje otázky od politika zo strany, ktorá je príčinou vládnej krízy. Moderátor naozaj kapituloval, odpovede nevynucoval, nenabádal na fakty. To je čo za žurnalistiku, keď sa iba počúva hosť,“ napísal na adresu Dolinského, ktorého si podal preto, že v diskusii dovolil, aby poslanec Ľuboš Blaha absolútne odignoroval hneď prvé tri otázky.

Vo svojom príspevku však vychválil markizáka Michala Kovačiča. Ten podľa neho svoju diskusiu zvládol bravúrne. „Moderátor nedostal na všetky otázky odpovede, ale treba oceniť, že nestrácal čas. Hosť tam sedel v polohe odpovedajúcej, nie v polohe „klídek-pohoda“. Neváhal odstrihnúť svojich hostí (hlavne Pellegrini) od kvetnatých rečí a v správnej miere pri opätovnom neodpovedaní sformuloval za neho časť odpovede a naservíroval ju suverénne pred oči politika. Neustúpil, ale spustil ofenzívu, prinútil politika odpovedať aspoň v štýle áno-nie, pripúšťate to, viem si to predstaviť, viem to garantovať,“ okomentoval jeho výkon a udelil mu pomyselnú jednotku.

Gondovo vyjadrenie však malo nečakané následky. Do diskusie pod jeho príspevkom sa zapojili nielen spomenutí moderátori. Celý status najťažšie niesol „zvozený“ Noro Dolinský z TA3. Toho odbil rozhlasový redaktor Braňo Dobšinský. „Konečne už moderuj. Nie tu na facebooku, ale v relácii, ktorú máš. Nemám viac čo dodať. Máte doma niečo také ako zrkadlo? Odporúčam. Sebavedomie je fajn, len ho treba niečím podložiť,“ odkázal televíznemu spravodajcovi.

„Michal urobí jednu reláciu (po funuse) a je z toho pototo. Veď choď do práce každú nedeľu a volaj si hostí,“ nedal sa Dolinský, ktorý začal atakovať vychváleného markizáka a následne sa obul i do jeho manželky Zuzany Kovačič Hanzelovej. Dovolila si totiž postaviť sa na stranu Dobšinského. „Je najlepší moderátor politických diskusií na Slovensku,“ napísala s tým, že si myslí, že Dolinský nedokáže zniesť konštruktívnu kritiku a namiesto toho rieši hlúposti. To však robiť nemala. Ohrdnutý Noro totiž svoj hnev následne nasmeroval na ňu. A to už poriadne prestrelil.

„Zuzi, ja som sa s nikým nevyspal v garáži TA3 pod priemyselnými kamerami,“ naznačil poriadnu nechutnosť. Hanzelová si to však nenechala. „Noro, ani ja. A klesáš hlboko. Veľmi hlboko. Až mi je za teba trápne,“ napísala mu, k čomu sa opäť pridal Dobšinský. „Ste imitácia moderátora. Ani náhodou sa neblížite k tomu, čo robí pojem moderátor a úprimne, pojmu moderátor robíte skôr hanbu,“ zvozil Dolinského pod čiernu zem Braňo Dobšinský.

Ako napokon celá debata dopadla, si môžete pozrieť vo videu nižšie. Noro Dolinský totiž svoje komentáre z pôvodného verejného príspevku radšej neskôr vymazal...