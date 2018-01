Ako ju Boh stvoril: Partlová v novom videoklipe... Úplne BEZ!

Mirka Partlová predstavila svoju novú pieseň.

BRATISLAVA - Mirka Partlová (32) patrí k našim najznámejším muzikálovým herečkám. A hoci je roky verná divadlu, občas si z javiska odskočí pred televízne kamery, či najnovšie aj do nahrávacieho štúdia. Aktuálne totiž svetlo sveta uzrela plavovláskiná prvá pieseň v spolupráci s producentom zo skupiny No Name Zolim Sallaiom (42). A známa Slovenka sa zjavne rozhodla ukázať svoju pravú tvár - vo videoklipe je totiž tak, ako ju Boh stvoril!