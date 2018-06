Hral dr. Housa, ale... Toto o známom hercovi asi neviete

LONDÝN - Dr. Gregory House má nevyberané spôsoby. K pacientom si dovolí čokoľvek a z toho, čo si o ňom myslia iní, si veľkú hlavu nerobí. Na druhej strane tohto nekonvenčného lekára sprevádza vynikajúca povesť. Jeho inštinkt je neomylný a metódy stopercentne účinné. Tak si väčšina ľudí zafixovala aj Hugha Laurieho, no opak je pravdou. Čo by ste o tomto hercovi mali vedieť?

James Hugh Calum Laurie sa narodil 11. júna 1959 v Oxforde ako najmladší zo 4 súrodencov. Mal veľmi napätý vzťah so svojou matkou. Dokonca sa o nej v jednom rozhovore raz vyjadril, že bola veľmi náladová a vo svojej podstate ho nemala rada. Za spomenutie však stojí, že jeho otcom bol slávny William George Ranald Mundell Laurie. Ten síce pracoval ako lekár, no verejnosť ho poznala skôr ako víťaza olympijského zlata vo veslovaní z roku 1948.

Navštevoval Dragon school v Oxforde a sám o svojom detstve prezradil, že bol hrozné dieťa. Podľa jeho slov väčšinu času trávil túlaním sa po uliciach, fajčil cigarety a dokonca podvádzal pri školských testoch. Študoval na prestížnej škole Cambridge, ktorú opisuje ako „najsúkromnejšiu zo súkromných škôl a išiel na ňu len kvôli rodinnej tradícii."

Práve počas štúdia sa stal členom dramatického klubu Footlights a neskôr aj jeho predsedom spolu s Emmou Thompson. Počas pôsobenia v klube sa objavil v seriáli Čierna zmija, kde si zahral aj po boku svetoznámeho Rowana Atkinsona, čo dokazuje aj priložené video.

V tomto období sa v klube stretol aj so svojím budúcim dlhoročným komediálnym partnerom Stephenom Fryom. Na striebornom plátne sa prvýkrát objavil vo filme Peter's Friends spolu s britskou hereckou špičkou. My si ho ale môžeme pamätať hlavne z filmov ako 101 dalmatíncov, kde si zahral spolu s Markom Williamsom (Arthur Weasley z Harryho Pottera) únoscov šteniatok, či z filmu Stuart Little ako jeho adoptívneho otca.

V roku 2004 do kín dorazil komerčne veľmi úspešný projekt s názvom Let Fénixa. Tu si zahral jedného zo stroskotancov lietadla, ktoré sa zrútilo v odľahlej časti púšte. V tom istom roku začal hrať aj svoju najznámejšiu a najkultovejšiu postavu Dr. Housea v rovnomennom seriáli. Práve tá mu priniela cenné 2 Zlaté Glóby, Satelitte awards, Cenu kritikov a 9 ďalších nominácií. Seriál sa na obrazovkách udržal celých 8 rokov a Laurie sa stal v tej dobe najlepšie plateným seriálovým hercom a predbehol ho až Charlie Sheen v roku 2009 s takmer dvojnásobne vyšším platom.

Zdroj: nbc

Pred skončení seriálu sa začal naplno venovať hudbe, ktorú od malička miloval. Vie spievať, hrať na klavíri, bicích, gitare, harmonike a na saxofóne. V roku 2011 mu vyšiel bluesový album Let them talk a v roku 2013 naň nadviazal albumom Didn't It Rain. Počas turné k druhému spomínanému vystúpil aj v Bratislave a počas tohto koncertu prirovnal bluesovú hudbu ku krehkým krídlam motýľa, na ktorú sa stále viac zabúda.

Taktiež sa venuje aj písaniu kníh. V roku 1996 mu vyšiel bestseller The Gun seller, preložený aj do slovenčiny. Po odmlke začal opäť točiť, a tak sme sa v roku 2015 dočkali projektu od Disney s názvom Tomorrowland. Koncom tohto roka sa však dočkáme ešte aj snímky Holmes & Watson, kde si strihne úlohu brata známeho detektíva a opäť sa na jednom plátne stretne s kolegom Stephenom Fryom. Dnes žije Laurie v Londýne so svojou manželkou, dvomi synmi a dcérou.