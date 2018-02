Stvoril Winnetoua a Old Shatterhanda... Zomrel záhadnou smrťou

RADEBEUL - Už vyše sto rokov patria knihy aj filmy o Winnetouovi a Old Shatterhandovi k obľúbeným dobrodružným príbehom. Život im vdýchol Karl May, ktorý už od detstva túžil po vzrušujúcom živote plnom odvážnych skutkov a vlastného hrdinstva.

Karl May dokonca zašiel tak ďaleko, že príbehy Old Shatterhanda začal vydávať za vlastnú autobiografiu. Nechal sa nafotiť v kostýme tohto kladného hrdinu a svoju slávu využil na to, aby sa plagáty s touto jeho podobizňou stali výhodným obchodným artiklom. Aj svoj dom, ktorý kúpil už ako známy spisovateľ, nazval „Villa Shatterhand“.

V skutočnosti sa však dá reálne doložiť len jeho cesta po Oriente. Tam sa dozvedel, že jeho knihy neboli úplne presné a neskoršie diela už písal s reálnejšími prvkami.

Karl May sa narodil 25. februára 1842 a zomrel 30. marca 1912, teda približne mesiac po 70. narodeninách. O príčinách jeho smrti sa len špekulovalo. Úmrtný list totiž žiadnu neuvádzal.

V roku 2016 však boli predstavené výsledky výskumu Carstena Hädricha z ústavu súdnej medicíny v saskom Lipsku, ktorý so svojím tímom skúmal spisovateľove ostatky vyzdvihnuté v októbri 2014 z hrobky v saskom Radebeuli.

V kostiach, ktoré vedci analyzovali, sa našlo vysoké množstvo olova a kadmia. Duchovného otca náčelníka Apačov Winnetoua a jeho pokrvného brata Old Shatterhanda pravdepodobne zabilo dlhodobé pitie kontaminovanej vody.