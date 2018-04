Známa fitnesska vyšla s pravdou von: TOTO má spoločné s Adelou Vinczeovou!

Natália Lenártová - majsterka sveta vo fitness a profesionálna fitneska sa pravidelne pred súťažou dostáva do formy, aj vďaka skvelému pleťovému ošetreniu Termolifting a Andrea Tatarková, PR riaditeľka Kliniky ENVY.

Ľudia, ktorí sa svoj život rozhodli zasvätiť fitness a to najmä na profesionálnej úrovni, to nemajú ľahké. Musia dodržiavať veľmi prísny režim, či už v životospráve, ale aj samotnom cvičení. Ich telo je preto omnoho viac namáhané, v dôsledku čoho si vyžaduje aj väčšiu dávku regenerácie. Svoje o tom vie aj Natália Lenártová (37), majsterka sveta vo fitness, ktorá potrebuje na súťaži vyzerať vždy dokonale. Nám sa podarilo zistiť, ako a vďaka čomu sa jej to darí. A najmä kde! Zvolila si totiž miesto, ktoré doslova milujú naše známe celebrity.