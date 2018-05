„Šťastný domov“ nie je fráza: 4 tipy, ako si ho vytvoriť

Najšťastnejší ľudia sveta, Dáni, majú teóriu, že harmónia priestoru sa odzrkadľuje aj na duši jeho obyvateľa. Domov, to nie je iba rozloženie nábytku a kvetinových záhonov vysadených v záhradke. Aj ten najmenší detail nášho životného priestoru má zásluhu na našom celkovom pocite. Ovplyvňuje náladu, s akou sa budíme až po náladu, s akou zaspávame.

Prémiové rodinné bývanie pod Kolibou je dôkazom, že táto teória funguje aj v praxi.

1. Nájdite rovnováhu medzi prácou a oddychom

V dobe orientovanej na výkon stúpa potreba po kvalitnom odpočinku. Po príchode z práce chceme zanechať pracovný stres pred dverami a robiť len to, čo máme radi. Alebo najlepšie – nerobiť vôbec nič a dovoliť mozgu odpočinúť si od nepretržitého informačného prílivu.

V novom projekte pod Kolibou môžete spojiť sladké ničnerobenie s popíjaním drinku na balkóne alebo terase, užívať si výhľad na mesto a nechať na seba pôsobiť liečivú silu zelene rastúcej vo vašom vlastnom uzavretom parku.

2. Objavte veľkosť maličkostí

Život je o maličkostiach – platí to pri gestách, ale aj pri predmetoch, ktoré nás obkolesujú. Šťastní ľudia to vedia, preto radia obklopiť sa obľúbenými knihami či hoci aj obitými šálkami, ak pre nás majú nostalgickú hodnotu. Začítať sa do napínavého príbehu s horúcim čajom v ruke je presne ten typ zdanlivej maličkosti, ktorej veľkosť spočíva v príleve energie pre dušu.

Oddych ide ruka v ruke so zachovaním osobného priestoru. Aj preto v trojposchodových kaskádových vilách Parku pod Kolibou nenájdete viac ako dva byty na poschodí, čo zaručuje veľkorysý, prevzdušnený priestor pre každého obyvateľa.

3. Vychutnajte si zážitky s blízkymi

Pohľadnicovo krásny park, dominanta bývania v Parku pod Kolibou, nie je na pozeranie, ale hlavne na užívanie! Utužovaním vzťahov s rodinou, priateľmi a susedmi na grilovačkách pod Korunnou vilou či na komunitných turnajoch v športovej a fitnes zóne možno časom dosiahnete, že zo susedov sa stanú vaši priatelia a z priateľov vaša rodina. Ešte väčším šťastím ako zážitky je predsa možnosť zdieľať ich s najbližšími.

4. Majte úctu k prírode

Tak ako je zeleň zdrojom kyslíka, je tiež zdrojom nekonečnej inšpirácie. Chrániť a vážiť si ju by malo byť pre nás také prirodzené ako dýchanie onoho kyslíka. Moderné developerské projekty rešpektujú rázovitosť prostredia, preto je samotná stavba v harmonickom súlade s okolitou prírodou.

Život v jednej z najpokojnejších lokalít v Bratislave ponúka rodinám možnosť vytvoriť si bezpečný domov, kde sa dieťa nenútenou, hravou cestou učí úcte k prírode. Keď vyjdete z bytu a prejdete sa po trávovom koberci, veľmi ľahko zabudnete, že nie ste na dovolenke, ale v centre hlavného mesta.

Dnes na návšteve, v lete už vo vlastnom

Budovanie domova sa začína už výberom priestoru, o ktorom raz budete hovoriť: „Tu som doma.“ Nepodceňujte túto fázu a nezľavujte z vysokých nárokov, veď, napokon, ide o investíciu do (s)pokojného života.

Príďte sa pozrieť, ako vyzerá šťastný priestor, z ktorého môže byť už v lete šťastný domov. VÁŠ domov. Dohodnite si návštevu vzorového bytu ešte dnes na: parkpodkolibou.sk.

- reklamná správa -