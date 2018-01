5 krokov, ako dostať svoje telo do životnej formy

Na sviatočných podnosoch už zostali len omrvinky a v hlave sa vám ozýva mantra novoročných predsavzatí. Tento rok bude krajší a štíhlejší, tentoraz to myslíte naozaj vážne. Aby vás optimizmus neprešiel za najbližším rohom, zapojte do hry racio. Postupujte pomaly ale iste. Pár jednoduchých zásad vás naučí, ako vytrvať a spoľahlivo zvíťaziť v boji o svoje ideálne „ja“.

Postavte si plán

Ešte predtým než začnete s tvrdou drinou, odpovedzte si na tri otázky.

1. Kedy chcete cvičiť? Vyberte si tri dni a časy, ktoré sú pre vás najvhodnejšie a takto nastaveného harmonogramu sa držte každý týždeň.

2. Pre aký typ cvičenia sa rozhodnete? Najlepšie cviky sú tie, ktoré vás budú skutočne baviť. Aktivity ako chôdza, bicyklovanie, beh, plávanie, korčuľovanie, tanec, golf, volejbal, tenis a basketbal sú akčné a príjemné zároveň.

3. Koľko času by malo cvičenie trvať? Začnite s minimom (10 minút) a postupne sa prepracujte k aspoň 30-minútovej frekvencii.

Nájdite si parťáka

Je veľmi pravdepodobné, že eufória novoročných plánov nezasiahla len vás a v blízkom okolí je ďalší človek, ktorý má chuť niečo pre seba urobiť. Odštartujte svoju misiu spoločne. Pravdepodobnosť úspechu sa niekoľkonásobne zvýši a užijete si ešte väčšiu porciu zábavy. Aby to klaplo, mali by ste sa venovať niečomu, čo vás bude baviť oboch. Štipka pátrania a kompromisu stojí to za to, pretože fitnes partner vám poskytne duševnú podporu, odreagovanie a inšpiráciu.

Čas, kedy nebudete chcieť vstať z vyhriateho gauča, určite príde a práve spriaznená duša vám môže dodať tú správnu motiváciu.

„Nehroťte to“

Vnímajte svoje novoročné predsavzatie ako prvý krok k zdravšiemu životnému štýlu. Máte väčšiu šancu na úspech, ak sa do toho ponoríte s ľahkosťou. Hoci budete okolo seba pozorovať nadšencov, ktorí športujú na plné obrátky šesť dní v týždni, vy radšej zvoľte nižšiu alebo strednú záťaž. Aj 15-minútová chôdza či niekoľko cvikov v posilňovni trikrát do týždňa predstavujú skvelý začiatok.

Buďte realisti

Úhlavným nepriateľom novoročných predsavzatí sú prehnané ambície. Vytýčiť si cieľ je výborný nápad, ale dbajte na to, aby bol rozumný a dosiahnuteľný. Ako napríklad do Veľkej noci zhodiť päť kilogramov či zabehnúť niekoľko kilometrov. Zúčastniť sa maratónu v tomto termíne by pravdepodobne bolo nad vaše sily. Predstavte si svoju cestu ako stavbu domu: začnite pozvoľna s nižšou intenzitou a kratším trvaním, vybudujte si pevný základ a s lepšou kondíciou pomaly pritvrdzujte.

Akákoľvek odmena môže byť sladká

Ako náhle dosiahnete prvý krátkodobý cieľ, odmeňte sa. Nemáme na mysli Sacher tortu! Odmena by mala byť v súlade s vaším aktuálnym snažením. Zhodili ste pár kilogramov? Je čas na nové džínsy alebo šaty. Jednoducho niečo, na čo sa môžete tešiť a čo vás bude motivovať k ešte väčšiemu úsiliu.

Doprajte svojmu telu tú najlepšiu formu v živote! Neodkladajte to na ďalší a ďalší pondelok. Ideálny čas na sebe makať je práve teraz.

