Havária v bani! V šachte unikla chemikália, baníkom rozleptalo nohy: Vyhubilo všetko živé

NOVÁKY – O havárii sa báli prehovoriť. Viacero baníkov z Novák skončilo s rozleptanými nohami u lekára. V šachte unikla toxická chemikália, ktorá zaplavila takmer celú podzemnú šachtu. Niektorí baníci s ňou nanešťastie prišli do priameho styku. O stanovisko sme požiadali aj hovorkyňu Hornonitrianskych baní Prievidza Adrianu Sivákovú a hospodára MO SRZ Prievidza Zdenka Čavojčina.

Podzemná havária z Novák zo 7. marca vyplávala na povrch. Z Hornonitrianskych baní došlo k veľkému úniku banskej vody, ktorá obsahovala nebezpečnú zmes chemikálií, ktorá tamojším baníkom rozleptala kožu na dolných končatinách. „Z objektov Hornonitrianskych baní došlo k úniku banskej vody na povrch, ktorá obsahovala pravdepodobne popolček a neznáme prímesi,“ informoval nás Zdenko Čavojčin, hospodár MO SRZ Prievidza.

V dôsledku úniku došlo k hromadnému úhynu rýb v revíri Ťakov potok. „Nakoľko hlavným zdrojom vody v mokradi sú z 95 percent banské vody, zástupcovia rybárskeho zväzu boli vopred upozornení na možné zníženie kvality alebo množstva čerpanej banskej vody, ktorá môže mať vplyv na rybiu osádku a jej chov v tejto lokalite. Tieto skutočnosti bez výhrad akceptovali, aj s rizikom možného zrušenia rybárskeho revíru,“ ozrejmila hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza.

„Po vyrazení vody na povrch došlo k náhlemu zvýšeniu pH na rybárskom revíri Ťakov potok, pričom došlo k tomu, že uhynulo 20 kilogramov šťuky severnej v hodnote cca 160 eur, pričom ostatné ryby sa správali apaticky,“ povedal pre Topky Čavojčin.

Pokračoval, že v ďalších hodinách došlo k zriedeniu vody a ryby sa rozplávali, pričom od pondelka 12. marca nezaznamenali žiaden úhyn rýb. Čavojčin uviedol, že bol pozorovaný aj živý planktón, takže z ichtyologického hľadiska by mala byť povrchová voda v poriadku. „To, či bude mať na povrchové vody vplyv táto mimoriadna udalosť, ťažko povedať. Záleží na tom, čo voda obsahovala a v akej koncentrácii,“ uzavrel.

Tlačová hovorkyňa prievidzských Hornonitrianskych baní Adriana Siváková nás informovala, že k havárii došlo 7. marca, a to počas likvidácie bývalej vetracej šachty v obci Koš, ktorej súčasťou je vyplnenie alebo zasypanie telesa šachty schváleným spevňovacím materiálom. Príčinou havárie bola technická porucha. Ako nám povedala hovorkyňa, poškodilo sa jedno z potrubí, ktoré bolo v zasypávanej vetracej jame. „To spôsobilo vniknutie vody a čiastočne aj používaného materiálu do banskej chodby, slúžiacej na dopravu materiálu do bane a fáranie osôb, výlučne koľajovou dopravou,“ povedala Siváková s tým, že voda sa na pracoviská nedostala.

„Vplyvom zvýšeného pH v banskej vode u troch zamestnancov, ktorí sa podieľali na odstraňovaní následkov poruchy montovaním čerpacej techniky, došlo k ľahkým pracovným úrazom, k poleptaniu kože,“ povedala pre Topky hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza. Vysvetlila, že v tomto prípade nešlo o mimoriadnu udalosť. Potvrdila, že žiaden pracovník neutrpel vážne zranenie a prevádzka bola mimo ohrozenia. „Pracoviská fungovali a fungujú v obvyklom pracovnom režime,“ dodala.

Celá porucha v podzemí bola finálne odstránená vo štvrtok 8. marca. „Následne sme zabezpečili vyčistenie banskej chodby, v ktorej sa voda vyskytla,“ objasnila Siváková, ktorá v mene celej spoločnosti zdôraznila, že hodnoty vypúšťaných banských vôd, ktoré vtekajú do vodných tokov, konkrétne do rieky Nitra, neboli ani raz prekročené.

