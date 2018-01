Zviera je stále vec, zmena mala prísť v januári: S novelou zákona nesúhlasili biskupi ani Rómovia

Utýrané či zjedené psi, chov v žalostných podmienkach alebo množitelia – to všetko sa deje na Slovensku zväčša bez postihu páchateľa. Zviera sa totiž aj naďalej berie ako veci.

Ochranárom, aktivistom, ale aj obyčajným ľuďom a milovníkom zvierat sa uľavilo, keď na jar minulého roka ministerka Gabriela Matečná hovorila o zmene zákona, ktorý mal nastúpiť do platnosti od januára nového roka.

Návrh mal 200 pripomienok

Zviera sa viac nemalo definovať ako vec. K návrhu však prišlo viac ako 200 pripomienok, medzi nimi aj od Konferencie biskupov Slovenska, či splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ábela Ravasza. Poukázala na to aj aktivistka Monika Kozelová, ktorej blog vyvolal búrlivú diskusiu.

„Je to pre mňa nepochopiteľné, aké výnimky pre rómsku menšinu? Že môžu jesť psov?“ napísala Kozelová. “Naše pripomienky smerovali k tomu, aby bola vakcinácia a starostlivosť o psíkov reálna aj v chudobných oblastiach, kde sa pohybuje veľa túlavých psov. Sme totiž presvedčení, že ďalšie finančné zaťaženie už teraz chudobných ľudí ničomu nepomôže, práve naopak,“ povedal pre Topky Vladimír Horváth z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR.

Podľa neho ale nie je pravda, že by zákon nebol platný od januára pre ich pripomienky. „My sme svoje pripomienky stiahli už 8.12., preto nie je pravda, že by zákon nebol účinný pre ne,“ vysvetlil Horváth.

Aj podľa Martina Kramára, hovorcu Konferencie biskupov na Slovensku, ide o mylné informácie. „Podali sme len jednu pripomienku. Ešte pred Vianocami nám poslali upravené znenie textu, ktorý sme pripomienkovali. A k tomu sme ešte pred Vianocami dali súhlasné stanovisko,“ povedal Kramár.

Všetky strany sa tak zhodli, že zviera je živý tvor, nebude však subjektom práv. Ak sa pripomienky vyriešili už pred Vianocami, prečo nie je zákon stále v platnosti?

„Našou úprimnou snahou bolo, aby bol zákon v platnosti od nového roka. Prišlo k nemu však až 195 pripomienok, z toho 36 zásadných. Posledné dve (od Konferencie biskupov a Splnomocnenca vlády pre rómske komunity, pozn. red.) sa nám podarilo vyriešiť až v decembri,“ povedala v rozhovore pre TA3 Gabriela Matečná.

Podľa nej však už zákon finalizujú a do vlády by sa mohol dostať koncom marca. „Národná rada Slovenskej republiky by mohla schváliť tento zákon v druhom štvrťroku a predpokladáme, že účinnosť by mohol mať až od 1. septembra 2018,“ dodala Matečná.

Psi týrajú aj jedia

Za to, aby sa so zvieratami nezaobchádzalo ako s vecami už dlhodobo bojujú rôzni aktivisti a ochrancovia zvierat, ale aj obyčajní ľudia. Len na sociálnych sieťach zverejnili množstvo prípadov, z ktorých doslova puká srdce.

Známy je aj prípad Pavla, ktorý na svojom dvore chová až 22 psov v katastrofálnych podmienkach, z toho niekoľkí žili na balkóne, kde na nich pražilo slnko. Polícia však ani v tomto prípade nemohla nič robiť, pretože psi sú jeho majetok a Sloboda zvierat ich bez predošlého súhlasu alebo na príkaz Štátnej veterinárnej správy nemôže majiteľovi odobrať.