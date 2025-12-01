Tento faktor v životnom štýle môže spomaliť priebeh Alzheimerovej choroby: Doprajte si ho!

Podľa najnovšieho výskumu môže byť hlboký spánok jedným z najdôležitejších modifikovateľných faktorov, ktoré pomáhajú udržať kognitívne funkcie a odolať poškodzujúcim účinkom Alzheimerovej choroby. Aj keď samotný spánok nie je liekom, optimalizácia jeho kvality je relatívne jednoduchý životný krok, ktorý má potenciál významne ovplyvniť zdravie mozgu s pribúdajúcim vekom.
