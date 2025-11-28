Čaje a zdravie srdca: Ktoré druhy čaju prospievajú srdcu a ktoré si vyžadujú opatrnosť

Nie všetky čaje sú rovnaké. Niektoré podporujú zdravie srdca a znižujú riziko arytmie, iné môžu srdcu uškodiť. Ak chcete udržať svoje srdce zdravé, je dôležité vedieť, ktoré čaje pomáhajú regulovať tlak, cholesterol a rytmus srdca.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Lyžiarska sezóna klope na dvere! TABUĽKA: Koľko zaplatíte za jednodňový skipas vo vybraných strediskách?
Vallov vyzývateľ Winkler: Bratislava sa alarmujúco zadlžuje, čudné praktiky pri tržnici a žalostne málo policajtov
Putin je bezmocný: Experti varujú pred kolapsom do jedného roka! Ekonomika sa nezadržateľne rúca